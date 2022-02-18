"Не выходите из дома": украинская разведка предупреждает о подготовке кровавых терактов в Донецке

Украинские разведчики получили сведения о дальнейших планах боевиков

По данным украинских разведчиков, в Донецке, где 18 февраля взорвался автомобиль топ-главаря боевиков, есть вероятность дальнейших терактов. Как передает "Телеграф", об этом говорится в заявлении службы связей с общественностью Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице ведомства в Фейсбуке.

Так, в оккупированном Донецке под угрозой взрыва могут находиться еще несколько построек.

"Военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва", — предупредили в Главном управлении разведки.

Как отмечается в сообщении, таким образом оккупанты намерены дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях Украины, а также обвинить Украину в терактах.

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Кроме того, украинская разведка призвала жителей Донецка не покидать дома и избегать пользования общественным транспортом.

Напомним, в Донецке в пятницу, 18 февраля, оккупационные власти объявили об эвакуации жителей в Россию. В центре города тем временем взорвалась машина одного из руководителей так называемой "республики" — Дениса Синенкова. Сам он в ЧП не пострадал. Видео и фото инцидента появились в сети.

Как ранее информировал "Телеграф", эвакуация детей и женщин с оккупированных территорий под руководством боевиков может быть частью провокации России. Озвучиваются версии, что автобусы могут обстрелять оккупанты, но враг обвинит в этом Украину. Таким образом, у России может появиться повод начать полномасштабную атаку украинских земель.