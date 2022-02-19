Путин отказался от контактов с Украиной и сделал еще один шаг к большой войне на Донбассе

На оккупированной территории продолжают нагнетать обстановку

Эскалация конфликта на Донбассе, откуда боевики уже начали вывозить мирных жителей в Россию, продолжает нарастать. В субботу утром, 19 февраля, главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали "указы" о всеобщей мобилизации.

Кроме организации срочного призыва, в заявлении боевиков идет речь о поставках техники отрядам сепаратистов и переводе экономики на работу "в условиях военного времени". В Луганской части ОРДЛО мужчинам призывного возраста запретили выезжать.

Очевидно, это является попыткой российских марионеток по указке из Москвы поднять ставки в накалившемся конфликте.

Как известно, в пятницу Пасечник и Пушилин опубликовали видеозаписи с "экстренными" заявлениями о необходимости эвакуации населения из-за якобы подготовки ВСУ к наступлению и провокациям. Сами ролики, как раскопали специалисты, были сняты за несколько дней до этого. Украинская сторона любые обвинения отвергает, призывая к режиму прекращения огня.

При этом, как пишет российский "Коммерсантъ", Киев добивается прямого контакта с президентом РФ Владимиром Путиным, однако Москва этот диалог отвергает.

"Украинская сторона разными способами, в том числе через западных лидеров, пытается выйти на связь с российским президентом", — говорит собеседник издания.

Источники СМИ прямо говорят о желании России усадить Киев за один переговорный стол с Донецком и Луганском. Киев, как известно, вариант такого диалога не рассматривает, поскольку даже попытка переговоров поможет легализовать российский тезис о "гражданской войне" в Украине.

Как писал "Телеграф", обострение на Донбассе началось еще 17 февраля, когда позиции украинских военных и мирные населенные пункты боевики обстреляли 60 раз, в том числе и с применением запрещенного вооружения. Уже на следующий день они запустили фейки о провокациях и якобы планируемом наступлении ВСУ. При этом украинские власти заявляют, что ничего подобного нет в планах и выдвинули встречное предложение для граждан Донетчины и Луганщины выезжать с территории ОРДЛО на подконтрольную Украине.

Все это происходит на фоне обострения диалога между Россией и Западом. Как известно, РФ стянула к украинским границам огромное количество войск и военной техники. Западные чиновники и СМИ открыто говорят об угрозе вторжения РФ в Украину. Ряд европейских лидеров на встречах с Путиным оговаривает выполнение "Минских соглашений" в российской интерпретации, что буде означать политические уступки со стороны Киева. Украинская сторона такой сценарий не поддерживает, поскольку, по оценкам экспертов, реализация "Минска" в нынешнем виде повлечет за собой потерю Украиной суверенитета.