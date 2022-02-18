Нове звернення Байдена щодо України: онлайн-трансляція

Байден сообщит о продолжающихся усилиях США

У п’ятницю, 18 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступає із новою заявою про ситуацію навколо України та можливе вторгнення Росії.

"Телеграф" вестиме онлайн-трансляцію виступу президента США.

Зазначимо, це вже не перший виступ Байдена за останні кілька тижнів щодо України та безпеки в Європі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент США Джо Байден пригрозив російському лідеру Володимиру Путіну особистими санкціями, якщо той все ж таки наважиться вторгнутися в Україну, а також нагадаємо, що лідер США назвав можливість посилення агресії з боку Росії цілком ймовірним.