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Нове звернення Байдена щодо України: онлайн-трансляція

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Артем Калінін Артем Калінін
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Джо Байден вновь выступит с заявлением касаемо ситуации в Украине Новина оновлена 18 лютого 2022, 23:05
Джо Байден вновь выступит с заявлением касаемо ситуации в Украине

Байден сообщит о продолжающихся усилиях США

У п’ятницю, 18 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступає із новою заявою про ситуацію навколо України та можливе вторгнення Росії.

"Телеграф" вестиме онлайн-трансляцію виступу президента США.

Зазначимо, це вже не перший виступ Байдена за останні кілька тижнів щодо України та безпеки в Європі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент США Джо Байден пригрозив російському лідеру Володимиру Путіну особистими санкціями, якщо той все ж таки наважиться вторгнутися в Україну, а також нагадаємо, що лідер США назвав можливість посилення агресії з боку Росії цілком ймовірним.

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#Україна #Джо Байден
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