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Байден екстрено скликає НАТО та президентів через Україну: що сталося

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Байден скликає нову нараду через загрози РФ Новина оновлена 18 лютого 2022, 09:58
Байден скликає нову нараду через загрози РФ

Лідер США вважає вторгнення Росії в Україну цілком ймовірним

Президент США Джо Байден, який раніше назвав нові дати вторгнення Росії в Україну, скликає нову нараду НАТО. У режимі онлайн 18 лютого глава Білого дому спілкуватиметься із генеральним секретарем НАТО, лідерами Євросоюзу, Британії та інших країн про те, що зараз відбувається і може статися на кордонах України.

За інформацією прес-служби канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, який також братиме участь у переговорах, минулого тижня Вашингтон уже ініціював подібну зустріч. Під час нової ситуацію навколо України обговорюватимуть такі політики:

  • Джо Байден, президент;
  • Емманюель Макрон, президент Франції;
  • Олаф Шольц, канцлер ФРН;
  • Джастін Трюдо, прем’єр Канади;
  • Борис Джонсон, прем’єр Великої Британії;
  • Анджей Дуда, президент Польщі;
  • Маріо Драгі, прем’єр Італії;
  • Клаус Йоханніс, президент Румунії;
  • Урсула фон дер Ляйєн, президент Єврокомісії;
  • Йенс Столтенберг, генсек НАТО.

Байден вважає, що напад Росії нібито відбудеться найближчими днями, тому кроки Заходу політики і обговорюватимуть на цьому засіданні.

Як повідомлялося раніше, незважаючи на заяви з боку Росії про початок відведення військ від кордону України, розвідка фіксує, що більша частина угруповання збройних сил нікуди не пішла.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів "Телеграфу", що Росія повністю готова до початку повномасштабного вторгнення, проте від цього її утримує низка геополітичних факторів.

Байден скликає нову нараду через загрози РФ
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Байден екстрено скликає НАТО та президентів через Україну: що сталося
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