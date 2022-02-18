Байден экстренно созывает НАТО и президентов из-за Украины: что случилось
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Лидер США считает вторжение России в Украину вполне вероятным
Президент США Джо Байден, который ранее назвал новые даты вторжения России в Украины, созывает новое совещание НАТО. В режиме онлайн 18 февраля глава Белого дома будет общаться с генеральным секретарем НАТО, лидерами Евросоюза, Британии и других стран о том, что сейчас происходит и может произойти на границах Украины.
По информации пресс-службы канадского премьер-министра Джастина Трюдо, который также будет участвовать в переговорах, на прошлой неделе Вашингтон уже инициировал подобную встречу. Во время новой ситуацию вокруг Украины будут обсуждать такие политики:
- Джо Байден, президент США;
- Эмманюэль Макрон, президент Франции;
- Олаф Шольц, канцлер ФРГ;
- Джастин Трюдо, премьер Канады;
- Борис Джонсон, премьер Великобритании;
- Анджей Дуда, президент Польши;
- Марио Драги, премьер Италии;
- Клаус Йоханнис, президент Румынии;
- Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии;
- Йенс Столтенберг, генсек НАТО.
Байден считает, что нападение России якобы состоится в ближайшие дни, поэтому шаги Запада политики и будут обсуждать на данном заседании.
Как сообщалось ранее, несмотря на заявления со стороны России о начале отвода войск от границы Украины, разведка фиксирует, что большая часть группировки вооруженных сил никуда не ушла.
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", что Россия полностью готова к началу полномасштабного вторжения, однако от этого ее удерживает ряд геополитических факторов.
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