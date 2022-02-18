Укр

Байден экстренно созывает НАТО и президентов из-за Украины: что случилось

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Байден созывает новое совещание из-за угроз РФ Новость обновлена 18 февраля 2022, 09:58
Байден созывает новое совещание из-за угроз РФ

Лидер США считает вторжение России в Украину вполне вероятным

Президент США Джо Байден, который ранее назвал новые даты вторжения России в Украины, созывает новое совещание НАТО. В режиме онлайн 18 февраля глава Белого дома будет общаться с генеральным секретарем НАТО, лидерами Евросоюза, Британии и других стран о том, что сейчас происходит и может произойти на границах Украины.

По информации пресс-службы канадского премьер-министра Джастина Трюдо, который также будет участвовать в переговорах, на прошлой неделе Вашингтон уже инициировал подобную встречу. Во время новой ситуацию вокруг Украины будут обсуждать такие политики:

  • Джо Байден, президент США;
  • Эмманюэль Макрон, президент Франции;
  • Олаф Шольц, канцлер ФРГ;
  • Джастин Трюдо, премьер Канады;
  • Борис Джонсон, премьер Великобритании;
  • Анджей Дуда, президент Польши;
  • Марио Драги, премьер Италии;
  • Клаус Йоханнис, президент Румынии;
  • Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии;
  • Йенс Столтенберг, генсек НАТО.

Байден считает, что нападение России якобы состоится в ближайшие дни, поэтому шаги Запада политики и будут обсуждать на данном заседании.

Как сообщалось ранее, несмотря на заявления со стороны России о начале отвода войск от границы Украины, разведка фиксирует, что большая часть группировки вооруженных сил никуда не ушла.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", что Россия полностью готова к началу полномасштабного вторжения, однако от этого ее удерживает ряд геополитических факторов.

Байден созывает новое совещание из-за угроз РФ
Политика
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