Путин такого не мог предугадать: что сдерживает РФ от нападения на Украину

Российские военные критикуют планы Кремля по вторжению в Украину

Президент России Владимир Путин неожиданно для себя столкнулся с оппозицией среди российских силовиков в своих планах нападения на Украину, и это одна из причин, почему вторжения до сих пор не произошло.

Об этом в комментарии для "Телеграфа" высказался генерал-лейтенант, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его мнению, всего есть три причины, почему РФ все еще не вторглась, — прежде всего это готовность Украины и стран НАТО дать отпор агрессору.

Но есть и еще одна причина.

Так, Романенко напоминает, как о нецелесообразности войны с Украиной высказывались в России отставной генерал-полковник Леонид Ивашов, экс-сотрудник Генштаба Михаил Ходаренок, подполковник ФСБ Алексей Филатов и другие. По их словам, быстрого разгрома украинской армии, блицкрига, не получится.

"Путину же нужен блицкриг – неделя максимум. А его убеждают, что такого не будет. В общем, появилась оппозиция, где Путин и не представлял. И он начал зачистку в среде силовиков. А эта дорога ведет к другим башням Кремля", — подчеркнул Романенко.

Как сообщал "Телеграф", множество западных СМИ называло разные даты возможного вторжения России в Украину, — в частности, многие утверждали, что оно случится 16 февраля, но этого не произошло.

Однако, 17 февраля на Донбассе серьезно усложнилась обстановка, под обстрелы попали здания школ и жилые дома, в то время как свежие спутниковые снимки показывают, что военные России все еще стоят в лагерях у границ Украины.

Накануне президент США Джо Байден и Госсекретарь Энтони Блинкен высказали мнение, что вторжение РФ в Украину все еще "очень вероятно" в ближайшие дни.