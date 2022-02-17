Россия уже готова к вторжению: генерал назвал три причины, которые сдерживают Путина

Украина с 2014-го года стала намного сильнее, и это одна из причин, сдерживающих агрессора

Новости о якобы отводе части войск российской армии от украинских границ пока, к сожалению, не находят подтверждения.

Более того – резко обострилась ситуации на Донбассе. В четверг, 17 февраля, боевики обстреляли детский сад в Станице Луганской.

"Телеграф" обсудил ситуацию с генерал-лейтенантом, бывшим заместителем начальника Генштаба ВСУ Игорем Романенко.

Почему Россия пока не напала снова на Украину

Генерал уверен, что для очередного российского вторжения всё готово. Группировки сформированы, реального их отвода нет. Так что военная компонента создана. Но есть военно-политические аспекты, которые сдерживают Путина.

"Вторжения пока не случилось, потому что разведки работают и говорят даты, на которые планировалось начало агрессии. Когда это происходит, приходится менять планы. Если противник их вскрыл, эффективность такого начала уменьшается. Надо искать новые варианты", – поясняет Игорь Романенко.

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Кроме того, отмечает он, Путина сейчас от вторжения удерживают три иных обстоятельства.

Первое – готовность Украины, в отличие от 2014 года, в разы больше.

"У нас значительно окрепла армия, есть мощный резерв, стало больше современного вооружения и готовности биться до последнего", – отмечает генерал.

Второе – сплотившийся фронт Запада во главе с США.

"Это сплочение проявило себя уже тем, что тогда как Путин хотел ослабить силы НАТО у своих границ, те, в связи с российскими ультиматумами, увеличили свое присутствие: завели новые войска, оружие перебрасывают, самолеты. Путин требовал ослабить поддержку Украины, а это обернулось поставками нам современного вооружения, включая противотанковое и противосамолетное, боеприпасов, увеличением финансовой поддержки. Подорвать ситуацию изнутри спецоперациями, которые проводит Россия в Украине, тоже пока не удается. Результаты совсем не те, которые хотел получить Путин", – подчеркивает Игорь Романенко.

Третье – неожиданное даже для самого Путина. Внезапно российский силовой сектор встал в позицию, что война с Украиной нецелесообразна.

"В аналогичном ключе высказались и генерал-полковник в отставке, председатель "Общероссийского офицерского собрания" Леонид Ивашов. И бывший сотрудник Генерального штаба полковник Михаил Ходаренок, отрицая возможность блицкрига – быстрого разгрома ВСУ российскими войсками. И Алексей Филатов – подполковник ФСБ, сотрудник Управления "А" (Альфа) Центра специального назначения ФСБ России. А возможно и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Путину же нужен блицкриг – неделя максимум. А его убеждают, что такого не будет. В общем, появилась оппозиция, где Путин и не представлял, – говорит Игорь Романенко. – И он начал зачистку в среде силовиков. А эта дорога ведет к другим башням Кремля".

В поисках повода для войны

В таких условиях, поясняет генерал, начинать вторжение Путин пока не решается. Но тут ключевое слово – "пока".

Игорь Романенко продолжает:

"Ситуация в развитии. И пока будет Путин, пока будет имперская Россия – напряжение не спадет. Правда, такого уровня напряжения, как сейчас, не было".

По мнению генерала, если Россия всё же пойдет на вторжение, это может произойти с двух направлений – с Беларуси и с ОРДЛО.

"Тем самым РФ "не подставляется". В первом случае "защищает" Беларусь в рамках Союзного государства. Во втором – "защищает" уже не просто русскоязычных жителей Донбасса, но и – граждан РФ (российские паспорта раздали около 800 тысячам человек). Не случайно пошли из Кремля заявления о "геноциде" на Донбассе, который был и продолжается, по логике РФ, именно Украиной. Это может быть посыл о притеснении русскоязычных на незахваченной россиянами части Донецкой и Луганской областей. А то и вообще по, как они считают, "русскоязычной зоне Украины" – от Сум до Одессы. Не случайны и усилившиеся обстрелы, в том числе гражданской инфраструктуры, – отмечает Игорь Романенко. – Россия ищет казус белли. А потому будет накалять. Обстреливать территории как по эту сторону линии разграничения, так и по ту. А потом обвинит во всём Украину".

Генерал также отмечает особенность нынешних совместных военных учений россиян и белорусов в Беларуси, в процессе которых (или вскоре после завершения) также могут попытаться устроить провокацию для создания повода для войны.

"Россия перебросила в Беларусь части быстрого реагирования (десантно-штурмовые, воздушно-десантные) и соответствующее вооружение ("Искандеры", С-400, самолеты). Всё это собрали с центра и востока России. Потому что остальные войска были задействованы ранее на усиление группировки на российско-украинской границе. В ходе учений осуществляется слаживание войск. И различных видов российских войск, и белорусов, которые пристегнуты к данному процессу. То есть, создается новая группировка. И в данный момент проводятся учения по управлению данными войсками и их возможному применению", – говорит генерал.

По его словам, в конце этой недели заканчиваются не только эти учения (и создание фактически российско-белорусской группировки войск), но и Олимпийские игры (на время которых Путин обещал Китаю не обострять).

"Так что, хоть на текущий момент варианты удара со стороны ОРДЛО увеличивается, ударить россияне могут и с севера – с Беларуси. А в идеале для РФ – со всех направлений", – резюмирует Игорь Романенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия развернула у границы Украины 87 военных баз.

Также мы рассказывали, какие планы России насчет Украины опубликовали зарубежные СМИ.

Согласно их информации, в Москве рассматривают вероятность установления в Киеве так называемого "марионеточного режима".

Кроме того, в США сообщили, что РФ готовит имитацию нападения украинских войск или на российскую территорию, или на ОРДЛО.