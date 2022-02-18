Путін такого не міг передбачити: що стримує РФ від нападу на Україну

Російські військові критикують плани Кремля щодо вторгнення в Україну

Президент Росії Володимир Путін несподівано для себе зіштовхнувся з опозицією серед російських силовиків у своїх планах нападу на Україну, і це одна з причин, чому вторгнення досі не сталося.

Про це у коментарі для "Телеграфу" висловився генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

На його думку, є три причини, чому РФ все ще не вторглася, — насамперед це готовність України і країн НАТО дати відсіч агресору.

Але є ще одна причина.

Так, Романенко нагадує, як про недоцільність війни з Україною висловлювалися у Росії відставний генерал-полковник Леонід Івашов, екс-співробітник Генштабу Михайло Ходарьонок, підполковник ФСБ Олексій Філатов та інші. За їхніми словами, швидкого розгрому української армії, бліцкригу, не вийде.

"Путіну ж потрібен бліцкриг — тиждень максимум. А його переконують, що такого не буде. Загалом, з’явилася опозиція, де Путін і не представляв. І він почав зачистку серед силовиків. А ця дорога веде до інших веж Кремля", — підкреслив Романенко.

Як повідомляв "Телеграф", безліч західних ЗМІ називали різні дати можливого вторгнення Росії в Україну, зокрема, багато хто стверджував, що воно відбудеться 16 лютого, але цього не сталося.

Проте, 17 лютого на Донбасі серйозно ускладнилася обстановка, під обстріл потрапили будівлі шкіл та житлові будинки, тоді як свіжі супутникові знімки показують, що військові Росії все ще стоять у таборах біля кордонів України.

Напередодні президент США Джо Байден і Держсекретар Ентоні Блінкен висловили думку, що вторгнення РФ в Україну все ще "дуже ймовірне" найближчими днями.