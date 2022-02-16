Українці до ночі чекали нападу армії Путіна: найкращі меми та жарти з мережі

Громадяни не лише жартували, а й аналізували "хайп".

Українці з гумором відреагували на "точний час вторгнення" Росії в Україну, інформацію про яку опублікував британський таблоїд The Sun. За даними видання воно мало початися нібито вночі 16 лютого.

Цю "хайпову" новину багато хто міг сприйняти серйозно, попри те, що таблоїд та інші подібні сайти не досліджують російську агресію, вважає засновник та волонтер організації "InformNapalm" Роман Бурко.

Він зазначив, що Україна це "не лише точка великої напруги в Європі, а й простір інформаційної війни, в якій дуже багато учасників", і для когось це шанс "зірвати ситуативний хайп". Бурко закликав аналізувати інформацію: "завжди фільтруйте джерела, зберігайте спокій і все буде Україна", — написав він у соцмережі "Фейсбук".

У соцмережах українці жартома питали один одного, чи сплять вони цієї ночі.

Частина користувачів зазначає, що конфлікт не новий.

Не обійшлось і без жартів.

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Раніше "Телеграф" писав, що деякі експерти вважають, що дата ймовірного вторгнення не 16 лютого, а пізніше. Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен, який вважає, що є небезпека цього тижня.