Вторгнення не 16 лютого: західний аналітик озвучив свою дату та три аргументи

Три причини, чому вторгнення може відбутися пізніше

Росія може розпочати повномасштабне вторгнення в Укаїну не 16 лютого, як прогнозує американська розвідка, а 20-21 лютого.

Про це в інтерв'ю виданню "Факти" заявив американський військовий експерт та лобіст України на заході Філліп Карбер.

Аргуметуючи свою думку, Карбер звертає увагу, що 20 лютого закінчуються великі російсько-білоруські навчання у Білорусі, які можна розглядати як етап підготовки до вторгнення. Другий аргумент — 20 лютого спливає термін перебування російських кораблів-амфібій у Чорному морі, згідно з міжнародними договорами.

"Туреччина, яка дала їм дозвіл увійти через Дарданелли, слідкує за тим, щоб вони знаходилися там не більше належного періоду. Так, Росія може сказати: "Та пішла до біса ця Туреччина! Скільки треба, стільки й будуть". Але Туреччина теж може сказати: "Пішла та Росія до біса, у нас є всі підстави закрити протоку" і покарати Росію за порушення міжнародного договору", — пояснює Карбер.

Третя підстава для нападу 20 лютого — закінчення Олімпіади у Пекіні. За словами експерта, Путін залежний від підтримки Китаю, тому не хоче розпочинати вторгнення, поки не закінчаться зимові Ігри, щоб не псувати імідж Пекіну.

"Отже, є щонайменше три серйозні підстави стверджувати, що все зводиться до 20 лютого. Але це буде неділя. Я трохи знаю росіян і впевнений, що вони не люблять розпочинати якихось великих справ у неділю, особливо ввечері (якраз буде закриття Олімпіади). Тому мені здається, що найімовірнішим буде вікно — з 21 лютого до 1 березня або на початку березня. Не можна виключати також фактор погоди, тобто в ці дні вже почнеться потепління, що сприяє більш стрімкому просуванню військ", — вважає Карбер.

Експерт також зазначив, якщо вторгнення не відбудеться у цей період, то загроза почне поступово спадати, тому що Росії складно тримати таку кількість військ в одному місці. Більш того, наразі Путін досить активно проводить дипломатичні зустрічі.

"Путін створив (можливо я повторююсь, але це важливо) серйозний тиск на Україну, Захід, США та НАТО. І зараз він намагається тиснути далі для того, щоб у ході переговорів виторгувати собі поступки, заради яких, власне, все й починалося. Якщо він досягне того, чого хотів, то максимально дешевою для себе ціною", — додав Карбер.

Нагааємо, міністри оборони України та Білорусі Олексій Резніков та Віктор Хренін провели телефонну розмову з метою зниження напруги, яка останнім часом виникла між двома країнами.

Також "Телеграф" розповідав про найважливіши заяви останніх днів з боку офіційних осіб України та Росії з приводу можливого вторгнення.