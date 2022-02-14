Україна та Білорусь знижують напругу: Київ та Мінськ зважилися на важливий крок

Сторони пішли на зниження напруги у двосторонніх відносинах.

Міністри оборони України та Білорусі Олексій Резніков та Віктор Хренін провели телефонну розмову з метою зниження напруги, яка останнім часом виникла між двома країнами.

Про це повідомила пресслужба МОУ.

"Розмова відбулася для відновлення атмосфери діалогу, зниження градуса публічних проявів та забезпечення безпеки в регіоні", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було обговорено заходи щодо підвищення прозорості та підвищення довіри під час проведення навчань біля спільного кордону. Крім того, обговорювалися заходи щодо виключення можливих інцидентів та взаємне інформування про позапланові ситуації.

Крім того, сторони досягли важливої угоди про візити атташе Білорусі на навчання "Заметіль — 2022" та представника України на навчання "Союзна рішучість — 2022".

Як повідомлялося раніше, напередодні невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі заявляв, що у разі початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, ЗСУ будуть розбиті "за 3-4 дні" і натякав на те, що Білорусь у цьому випадку теж "не залишиться осторонь".

Зокрема, він обіцяв, що у разі загострення конфлікту Білорусь відключить Україні постачання електрики та ПММ.

Дійшло навіть до того, що на початку лютого в Білорусі заявили, що змогли перехопити "український безпілотник", через що на розмову було викликано посла України.

Однак 14 лютого Лукашенко різко змінив риторику і заявив, що його країна не причетна до конфлікту між Росією та Україною і не має наміру брати участь у його посиленні.