"Білорусь осторонь не залишиться": Лукашенко висловився про повномасштабну війну України та РФ

За словами Лукашенка, про повномасштабний наступ на Україну з боку РФ не йшлося

Невизнаний міжнародною спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну вони осторонь не залишаться. Проте відомостей про можливий напад у нього немає.

Про це Лукашенко заявив на нараді в Міноборони РБ, передає видання "БелТА".

За його словами, якби наступ на Україну з боку РФ планувався, то Білорусь повідомили б. Лукашенко стверджує, що таких відомостей він зараз не має і взагалі заявляє, що Захід придумав фейк і не має жодних доказів щодо планів РФ.

Водночас Лукашенко заявив, що "якщо вони (хто саме не уточнюється — ред.) знову розв’яжуть війну на Донбасі або десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться. І ясно, на чиїй стороні буде Білорусь".

"Вони це розуміють, тому почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон. Хоча для цього жодних фактів причин сьогодні немає", — резюмував невизнаний глава Білорусі.

Нагадаємо, що про можливе вторгнення військ Росії в Україну все частіше говорять військові експерти та українські чиновники. Деякі прогнози також робить іноземна розвідка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тлі загрози вторгнення РФ в Україну мають приїхати військові радники із США. А американська влада готує спеціальний пакет допомоги для нашої країни у вигляді дорогої зброї.