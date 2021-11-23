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В Україну на тлі загрози вторгнення РФ зібралися військові радники США: що відомо

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Україна може отримати від Штатів міномети, ракети та гелікоптери Новина оновлена 23 листопада 2021, 10:00
Україна може отримати від Штатів міномети, ракети та гелікоптери

Цікаво, що США можуть відправити в Україну для протистояння РФ російські гелікоптери Мі-17

В Україну на тлі можливого вторгнення Росії, чутки про яке підігрівають дані іноземної розвідки, можуть направити військових радників США, а також дорогу зброю.

Про це з посиланням на свої джерела в адміністрації президента Джо Байдена пише CNN.

Згідно з попередньою інформацією, Штати готують нові санкції проти Росії, а також спеціальний пакет допомоги для нашої країни з мінометами та протитанковими ракетами Javelin, а також системами протиповітряної оборони Stinger. Не виключено, що до цієї допомоги також увійде й те, що хотіли раніше відправити до Афганістану, зокрема російські гелікоптери Мі-17. Джерела кажуть, що США не відправили це озброєння раніше, бо боятися, щоб РФ не розцінила цей крок як ескалацію конфлікту.

Зазначимо, що протитанкові ракети Javelin ефективні проти танків Т-80 країни-агресора, які перебувають на російсько-українському кордоні.

І хоч чуток про можливе вторгнення РФ в інформпросторі все більше, у президента Володимира Путіна називають їх фейком. Більше того, у Кремлі вибухнули критикою на адресу Заходу та "перевели стрілки" на нашу країну.

В Офісі президента України кажуть, що Кремлю вигідно вести насамперед економічну та інформаційну війну проти України. Будь-яке "брязкання зброєю" та заяву про підготовку нібито повноцінного вторгнення визнали "фабрикою з виробництва "понтів".

Тим часом в українському суспільстві стурбовані загостренням на кордонах сусідніх держав, де іранські мігранти прорвали "стіну" з боку Білорусі та влаштували "сидячий страйк" на польському пункті пропуску "Кузня". А до мережі навіть потрапило відео, як вихідці Афганістану та Пакистану нібито прямують через Україну у бік Чорнобиля. І хоч ця новина виявилася фейком, згодом наші силовики таки затримали 15 людей, які є уродженцями різних країн Близького Сходу. В Україну вони прямували звичайним рейсовим автобусом, який виїхав з Мінська.

Теги:
#США #Допомога #Озброєння #Агресія Росії
Україна може отримати від Штатів міномети, ракети та гелікоптери
Політика
В Україну на тлі загрози вторгнення РФ зібралися військові радники США: що відомо
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україна може отримати від Штатів міномети, ракети та гелікоптери
В Україну на тлі загрози вторгнення РФ зібралися військові радники США: що відомо
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