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Мігранти VS польська армія: чи можуть біженці взяти курс на Україну (мапа)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Ситуація на польсько-білоруському кордоні Новина оновлена 15 листопада 2021, 14:51
Ситуація на польсько-білоруському кордоні

В українському суспільстві стурбовані загостренням на кордонах сусідніх держав

Іранські біженці, які вже тиждень намагаються прорватися через білорусько-польський кордон, опинилися за крок до Євросоюзу — мігранти прорвали "стіну" з боку Білорусі та влаштували "сидячий страйк" на польському пункті пропуску "Кузня".

Як повідомив у понеділок, 15 листопада, прикордонний комітет Білорусі, дозволу на прохід у ЄС очікують близько 2100 іноземних біженців.

І попри той факт, що більшість біженців зараз знаходяться у безпосередній близькості до польського кордону, українці вже почали перейматися, чи не надумають мігранти "штурмувати" ще й українські кордони.

Це й не дивно, адже в інформаційному просторі вже неодноразово лунали заяви щодо того, що біженці можуть сунути в бік України. Відстань від польського пункту пропуску "Кузня" до українського "Ягодин" складає близько 350 кілометрів. А якщо врахувати той факт, що до кордону з Польщею мігранти йшли не пішим ходом, то це змушує ще більше задуматися над не найкращим сценарієм для України.

Біженці розташувалися на КПП "Кузня"
Біженці розташувалися на КПП "Кузня"
Від польського пункту пропустку до українського - 353 кілометри
Від польського пункту пропустку до українського - 353 кілометри

Деякі експерти вважають, що ситуація з мігрантами на білорусько-польському кордоні може піти кількома сценаріями, один з яких стосуватиметься й України. Так, на думку міжнародника Ілії Куси, Україна могла б взяти частину мігрантів до себе, тим самим обігравши ситуацію на свою користь, однак наразі наша країна не готова до цього.

Українська влада у відповідь на загострення на кордоні Білорусі та Польщі діє вкрай рішуче. Зокрема, на українсько-білоруський кордон перекинули ще 8,5 тисяч силовиків. А новопризначений міністр внутрішніх справ Денис Монастирський висловив наміри відгородитися від Білорусі стіною через міграційну кризу. Глава МВС не виключає, що прикордонні області України можуть перейти в режим надзвичайної ситуації.

Раніше "Телеграф" розбирався, навіщо Лукашенку міграційна криза на кордонах з ЄС і до чого тут Україна.

Теги:
#Україна #Мігранти #Біженці #Кордон #Польща #Білорусь
Ситуація на польсько-білоруському кордоні
Суспільство
Мігранти VS польська армія: чи можуть біженці взяти курс на Україну (мапа)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ситуація на польсько-білоруському кордоні
Мігранти VS польська армія: чи можуть біженці взяти курс на Україну (мапа)
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