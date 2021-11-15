Мігранти VS польська армія: чи можуть біженці взяти курс на Україну (мапа)

В українському суспільстві стурбовані загостренням на кордонах сусідніх держав

Іранські біженці, які вже тиждень намагаються прорватися через білорусько-польський кордон, опинилися за крок до Євросоюзу — мігранти прорвали "стіну" з боку Білорусі та влаштували "сидячий страйк" на польському пункті пропуску "Кузня".

Як повідомив у понеділок, 15 листопада, прикордонний комітет Білорусі, дозволу на прохід у ЄС очікують близько 2100 іноземних біженців.

І попри той факт, що більшість біженців зараз знаходяться у безпосередній близькості до польського кордону, українці вже почали перейматися, чи не надумають мігранти "штурмувати" ще й українські кордони.

Це й не дивно, адже в інформаційному просторі вже неодноразово лунали заяви щодо того, що біженці можуть сунути в бік України. Відстань від польського пункту пропуску "Кузня" до українського "Ягодин" складає близько 350 кілометрів. А якщо врахувати той факт, що до кордону з Польщею мігранти йшли не пішим ходом, то це змушує ще більше задуматися над не найкращим сценарієм для України.

Біженці розташувалися на КПП "Кузня"

Від польського пункту пропустку до українського - 353 кілометри

Деякі експерти вважають, що ситуація з мігрантами на білорусько-польському кордоні може піти кількома сценаріями, один з яких стосуватиметься й України. Так, на думку міжнародника Ілії Куси, Україна могла б взяти частину мігрантів до себе, тим самим обігравши ситуацію на свою користь, однак наразі наша країна не готова до цього.

Українська влада у відповідь на загострення на кордоні Білорусі та Польщі діє вкрай рішуче. Зокрема, на українсько-білоруський кордон перекинули ще 8,5 тисяч силовиків. А новопризначений міністр внутрішніх справ Денис Монастирський висловив наміри відгородитися від Білорусі стіною через міграційну кризу. Глава МВС не виключає, що прикордонні області України можуть перейти в режим надзвичайної ситуації.

Раніше "Телеграф" розбирався, навіщо Лукашенку міграційна криза на кордонах з ЄС і до чого тут Україна.