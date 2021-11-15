Укр

Мигранты VS польская армия: могут ли беженцы взять курс на Украину (карта)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Ситуация на польско-белорусской границе Новость обновлена 15 ноября 2021, 14:51
Ситуация на польско-белорусской границе

В украинском обществе обеспокоены обострением на границах соседних государств

Иранские беженцы, которые уже неделю пытаются прорваться через белорусско-польскую границу, оказались в шаге от Евросоюза — мигранты прорвали "стену" со стороны Беларуси и устроили "сидячую забастовку" на польском пункте пропуска "Кузница".

Как сообщил в понедельник, 15 ноября, пограничный комитет Беларуси, разрешения на проход в ЕС ожидают около 2100 иностранных беженцев.

И несмотря на тот факт, что большинство беженцев сейчас находятся в непосредственной близости к польской границе, украинцы уже начали беспокоиться, не вздумают ли мигранты "штурмовать" еще и украинские границы.

Это и неудивительно, ведь в информационном пространстве уже не раз звучали заявления о том, что беженцы могут пойти в сторону Украины. Расстояние от польского пункта пропуска "Кузница" до украинского "Ягодин" составляет около 350 километров. А если учесть тот факт, что к границе с Польшей мигранты шли не пешим ходом, это заставляет еще больше задуматься над не наилучшим сценарием для Украины.

Беженцы расположились на КПП "Кузница"
Беженцы расположились на КПП "Кузница"
От польского пункта пропуск до украинского – 353 километра
От польского пункта пропуск до украинского – 353 километра

Некоторые эксперты считают, что ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе может пойти по нескольким сценариям, один из которых будет касаться и Украины. Так, по мнению международника Илии Кусы, Украина могла бы взять часть мигрантов к себе, тем самым обыграв ситуацию в свою пользу, однако пока наша страна не готова к этому.

Украинские власти в ответ на обострение на границе Беларуси и Польши действуют крайне решительно. В частности, на украинско-белорусскую границу перебросили еще 8,5 тысячи силовиков. А назначенный министр внутренних дел Денис Монастырский выразил намерения отгородиться от Беларуси стеной из-за миграционного кризиса. Глава МВД не исключает, что приграничные области Украины могут перейти в режим чрезвычайной ситуации.

Ранее "Телеграф" разбирался, зачем Лукашенко миграционный кризис на границах с ЕС и при чем здесь Украина.

Теги:
#Украина #Мигранты #Беженцы #Граница #Польща #Білорусь
Ситуация на польско-белорусской границе
Общество
Мигранты VS польская армия: могут ли беженцы взять курс на Украину (карта)
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