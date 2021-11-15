Мигранты VS польская армия: могут ли беженцы взять курс на Украину (карта)

В украинском обществе обеспокоены обострением на границах соседних государств

Иранские беженцы, которые уже неделю пытаются прорваться через белорусско-польскую границу, оказались в шаге от Евросоюза — мигранты прорвали "стену" со стороны Беларуси и устроили "сидячую забастовку" на польском пункте пропуска "Кузница".

Как сообщил в понедельник, 15 ноября, пограничный комитет Беларуси, разрешения на проход в ЕС ожидают около 2100 иностранных беженцев.

И несмотря на тот факт, что большинство беженцев сейчас находятся в непосредственной близости к польской границе, украинцы уже начали беспокоиться, не вздумают ли мигранты "штурмовать" еще и украинские границы.

Это и неудивительно, ведь в информационном пространстве уже не раз звучали заявления о том, что беженцы могут пойти в сторону Украины. Расстояние от польского пункта пропуска "Кузница" до украинского "Ягодин" составляет около 350 километров. А если учесть тот факт, что к границе с Польшей мигранты шли не пешим ходом, это заставляет еще больше задуматься над не наилучшим сценарием для Украины.

Беженцы расположились на КПП "Кузница"

От польского пункта пропуск до украинского – 353 километра

Некоторые эксперты считают, что ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе может пойти по нескольким сценариям, один из которых будет касаться и Украины. Так, по мнению международника Илии Кусы, Украина могла бы взять часть мигрантов к себе, тем самым обыграв ситуацию в свою пользу, однако пока наша страна не готова к этому.

Украинские власти в ответ на обострение на границе Беларуси и Польши действуют крайне решительно. В частности, на украинско-белорусскую границу перебросили еще 8,5 тысячи силовиков. А назначенный министр внутренних дел Денис Монастырский выразил намерения отгородиться от Беларуси стеной из-за миграционного кризиса. Глава МВД не исключает, что приграничные области Украины могут перейти в режим чрезвычайной ситуации.

Ранее "Телеграф" разбирался, зачем Лукашенко миграционный кризис на границах с ЕС и при чем здесь Украина.