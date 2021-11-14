Урегулирование конфликта между Беларусью и Польшей не решит вопрос беженцев в целом

Кризис на польсько-беларуской границе — это яркий пример использования ассиметричных, неэкономических методов противостояния.

Если отбросить идеологический налёт со всех сторон, то суть кризиса сводится к конфликту между Беларусью и её двумя главными европейскими антагонистами — Польшей и Литвой.

В ответ на политическое, экономическое и информационное давление польсько-литовских властей, Александр Лукашенко и его окружение, не имея в руках таких же инструментов давления, пустили в ход все доступные ресурсы, включая "миграционную карту".

Нельзя сказать, что Александр Лукашенко придумал какой-то велосипед.

"Миграционный вопрос" — слабое место Европы вот уже более 10 лет. Уязвимость, которая дестабилизировала ЕС ещё в 2014-2015 годах, и которой с тех пор пользовались внешние игроки для давления на Союз.

К примеру, в 2020 году Турция использовала беженцев, чтобы спровоцировать кризис на границе с Грецией и выторговать для себя более выгодные условия переговоров с ЕС по беженцам.

Российский фактор в этой истории переоценён. Нет сомнений в том, что Россия получает выгоду из этой ситуации. Ведь чем хуже становятся отношения Беларуси и Запада, чем больше Лукашенко загоняют в изоляцию, тем больше подталкивают в объятия России, заставляя Минск обращаться за помощью в Москву.

Но это не значит, что именно РФ организовала всю эту историю с нуля. Они, как и многие другие заинтересованные стороны, на этом капитализируются и зарабатывают деньги. В конце концов, Россия сегодня находится в тактически выигрышном положении по отношению к практически всем политическим процессам в Беларуси — такой вот годовой итог кризиса в Беларуси от августа 2020 года.

Скорее всего, кризис на границе будет развиваться в дальнейшем по одному из трех базовых сценариев.

Первый — беженцы останутся на границе жить в импровизированных лагерях, и это будет отравлять отношения Беларуси с соседями.

Второй — давление вынудит Беларусь депортировать часть беженцев назад в их родные страны при содействии властей Ирака и Турции.

Третий — европейцы договорятся о расселении беженцев у себя, заберут их из Польши и Литвы.

Каждый из вариантов предполагает компромиссы и договорняки. Первый вариант не выгоден ни полякам, которых либералы демонизируют как брутальных исламофобов и расистов, не пускающих бедных людей к себе, ни беларусам, против которых могут усилить санкции, если начнется массовая гибель людей от морозов и голода.

Второй вариант пока что невозможен, пока Минск не видит для себя путь выхода из кризиса. Попытка Германии зайти к Лукашенко через Россию пока что не увенчалась успехом.

Третий вариант требует компромисса между Брюсселем и Варшавой, а также согласие тех стран, которые возьмут на себя эту ношу. Ну или же надо будет искать других готовых забрать к себе беженцев.

Украина могла бы разыграть эту ситуацию в свою пользу, предложив взять к себе часть беженцев, и таким образом облегчив головную боль для Польши и Литвы, сняв напряженность вокруг Беларуси и "засветившись" перед Евросоюзом, да ещё и выставив им условный "счет" за обеспечение беженцев всем необходимым.

Однако это будет сделать сложно, так как Украина не готова принимать беженцев ни на политическом уровне (политики боятся поднимать эту непопулярную тему), ни на общественном, ни на институциональном.

Приведёт ли урегулирование польско-беларуского миграционного кризиса к решению проблемы беженцев? Конечно же нет. Впрочем, об этом никто и не думает.

Проблема беженцев находится в топе мировой повестки вот уже больше 30 лет. В Европе вопрос нелегальной миграции и приема беженцев до сих пор остро стоит во внутриполитической повестке многих государств. Ментальный разрыв между Восточной и Западной Европой слишком очевидный.

Пока вопрос беженцев будет раскалывать Европу, кризисы, наподобие нынешнему, будут постоянно раскачивать ЕС и сталкивать лбами разные группы европейских элит. Такие страны, как Россия, Беларусь, Турция и другие будут этим пользоваться в своих интересах.