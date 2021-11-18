Мігранти з Білорусі потяглися до України? Фейкове відео наробило шуму в мережі

Мігрантам нібито обіцяли переправити їх до Євросоюзу.

У соцмережах вранці 18 листопада з’явилося відео, на якому нібито зображені мігранти з Білорусі, які переправляються до України у Чорнобильській зоні. У відео також повідомлялося, що це громадяни Афганістану та Пакистану.

У поліції запис називають фейковим.

Правоохоронці повідомили, що затримання нелегалів у цьому районі не відбувалося. На опублікованому відео кілька чоловіків і одна жінка. Їхніх осіб не видно. Повідомлялося, що затримання сталося поблизу покинутого села Денисовичі — воно знаходиться за три кілометри від білоруського кордону.

Орієнтовне місце розташування села на карті

Воно знаходиться на північному заході від Прип’яті та понад 10 років як знято з обліку через відсутність мешканців. Про нього відомо переважно сталкерам, які відвідують зону відчуження.

Саме таємними стежками, як заявлено у відео, пробиралися нелегали з провідником. Як повідомляється, їх обіцяли зустріти та переправити до Євросоюзу. Наприкінці відео навіть провели фейковий допит.

Раніше "Телеграф" писав, що на кордоні Польщі та Білорусі посилюється міграційна криза — проти нелегалів використовують світлошумові гранати та водомети, щоб не допустити прориву.