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Мігранти з Білорусі потяглися до України? Фейкове відео наробило шуму в мережі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Поліція назвала відео підробленим Новина оновлена 18 листопада 2021, 12:13
Поліція назвала відео підробленим

Мігрантам нібито обіцяли переправити їх до Євросоюзу.

У соцмережах вранці 18 листопада з’явилося відео, на якому нібито зображені мігранти з Білорусі, які переправляються до України у Чорнобильській зоні. У відео також повідомлялося, що це громадяни Афганістану та Пакистану.

У поліції запис називають фейковим.

Правоохоронці повідомили, що затримання нелегалів у цьому районі не відбувалося. На опублікованому відео кілька чоловіків і одна жінка. Їхніх осіб не видно. Повідомлялося, що затримання сталося поблизу покинутого села Денисовичі — воно знаходиться за три кілометри від білоруського кордону.

Орієнтовне місце розташування села на карті
Орієнтовне місце розташування села на карті

Воно знаходиться на північному заході від Прип’яті та понад 10 років як знято з обліку через відсутність мешканців. Про нього відомо переважно сталкерам, які відвідують зону відчуження.

Саме таємними стежками, як заявлено у відео, пробиралися нелегали з провідником. Як повідомляється, їх обіцяли зустріти та переправити до Євросоюзу. Наприкінці відео навіть провели фейковий допит.

Раніше "Телеграф" писав, що на кордоні Польщі та Білорусі посилюється міграційна криза — проти нелегалів використовують світлошумові гранати та водомети, щоб не допустити прориву.

Теги:
#Мігранти #Нелегали #Чорнобиль #Зона відчуження
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