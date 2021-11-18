Укр

Мигранты из Беларуси потянулись в Украину? Фейковое видео наделало шуму в сети

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Полиция назвала видео поддельным Новость обновлена 18 ноября 2021, 12:13
Полиция назвала видео поддельным

Мигрантам якобы обещали переправить их в Евросоюз.

В соцсетях утром 18 ноября появилось видео, на котором якобы изображены мигранты из Беларуси, переправляющиеся в Украину в Чернобыльской зоне. В видео также сообщалось, что это граждане Афганистана и Пакистана.

В полиции запись называют фейковой.

Правоохранители сообщили, что задержаний нелегалов в этом районе не происходило. На опубликованном видео — несколько мужчин и одна женщина. Их лиц не видно. Сообщалось, что задержание произошло близ заброшенного села Денисовичи — оно находится в трех километрах от белорусской границы. 

Примерное место расположения села на карте
Примерное место расположения села на карте

Оно находится на северо-западе от Припяти и более 10 лет как снято с учета из-за отсутствия жителей. Про него известно, в основном, сталкерам, посещающим зону отчуждения. 

Именно тайными тропами, как заявлено в видео, и пробирались нелегалы с проводником. Как сообщается, их обещали встретить и переправить в Евросоюз. В конце видео даже провели фейковый допрос.

Ранее "Телеграф" писал, что на границе Польши и Беларуси усиливается миграционный кризис — против нелегалов используют светошумовые гранаты и водометы, чтобы не допустить прорыва. 

Теги:
#Мигранты #Нелегалы #Чернобыль #Зона отчуждения
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