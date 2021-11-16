На кордоні Польщі та Білорусі нові зіткнення: відео з повітря та карта

Поблизу кордону зібралися до чотирьох тисяч мігрантів.

На кордоні Білорусі з Європейським союзом на польській ділянці мігрантами продовжуються спроби прорватися крізь кордон.

Про це повідомили у Міноборони Польщі.

Загострення розпочалося вранці 16 листопада поблизу переходу Брузги-Кузниця.

Місце прориву на карті

Мігранти кидають каміння у польських солдатів та офіцерів. Вони також намагаються зламати паркан. Проти близькосхідних мігрантів поляки застосували сльозогінний газ.

У мережі також з’явилися відео, як нелегалів поливають із водомету та використовують світлошумові гранати. На кордоні зібралося кілька тисяч людей.

Окрім каміння у польських силовиків летять і пляшки.

Польське Міноборони повідомило, що напередодні на кордоні стався інцидент із білоруськими прикордонниками. За інформацією поляків, четверо білоруських офіцерів намагалися пошкодити паркан та змусити 11 мігрантів увійти до Польщі.

Усього за 15 листопада було 224 спроби прориву та незаконного перетину кордону з боку Білорусі. 29 іноземцям прикордонники видали приписи залишити територію Польщі. У гміні Дубичі Черкевна зафіксували спробу масового прориву групою сотню мігрантів.

Раніше "Телеграф" писав, що на кордоні Польщі та Білорусі вже більше тижня — міграційна криза. Вихідці з Близького Сходу хочуть потрапити до ЄС, зокрема до Німеччини. Через загострення ситуації Україна також готується до можливого напливу нелегалу.