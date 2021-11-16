На границе Польши и Беларуси новые столкновения: видео с воздуха и карта
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Близ границы собрались до четырех тысяч мигрантов.
На границе Беларуси с Европейским союзом на польском участке мигрантами продолжаются попытки прорваться сквозь границу.
Об этом сообщили в Минобороны Польши.
Обострение началось утром 16 ноября близ перехода Брузги-Кузница.
Мигранты бросают камни в польских солдат и офицеров. Они также пытаются сломать забор. Против ближневосточных мигрантов поляки применили слезоточивый газ.
В сети также появились видео, как нелегалов поливают из водомета и используют светошумовые гранаты. На границе собрались несколько тысяч человек.
Кроме камней в польских силовиков летят и бутылки.
Польское Минобороны сообщило, что накануне на границе произошел инцидент с белорусскими пограничниками. По информации поляков, четверо белорусских офицеров пытались повредить забор и заставить 11 мигрантов войти в Польшу.
Всего за 15 ноября было 224 попытки прорыва и незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. 29 иностранцам пограничники выдали предписания покинуть территорию Польши. В гмине Дубиче Черкевна зафиксировали попытку массового прорыва группой в сотню мигрантов.
Ранее "Телеграф" писал, что на границе Польши и Беларуси уже более недели — миграционный кризис. Выходцы с Ближнего Востока хотят попасть в ЕС, в частности в Германию. Из-за обострения ситуации Украина также готовится к возможному наплыву нелегалов.
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