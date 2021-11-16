Укр

На границе Польши и Беларуси новые столкновения: видео с воздуха и карта

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
18
Вид с высоты на линию границы Новость обновлена 16 ноября 2021, 12:02
Вид с высоты на линию границы

Близ границы собрались до четырех тысяч мигрантов.

На границе Беларуси с Европейским союзом на польском участке мигрантами продолжаются попытки прорваться сквозь границу

Об этом сообщили в Минобороны Польши. 

Обострение началось утром 16 ноября близ перехода Брузги-Кузница.

Место прорыва на карте
Место прорыва на карте

Мигранты бросают камни в польских солдат и офицеров. Они также пытаются сломать забор. Против ближневосточных мигрантов поляки применили слезоточивый газ. 

В сети также появились видео, как нелегалов поливают из водомета и используют светошумовые гранаты. На границе собрались несколько тысяч человек.

Кроме камней в польских силовиков летят и бутылки.

Польское Минобороны сообщило, что накануне на границе произошел инцидент с белорусскими пограничниками. По информации поляков, четверо белорусских офицеров пытались повредить забор и заставить 11 мигрантов войти в Польшу. 

Всего за 15 ноября было 224 попытки прорыва и незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. 29 иностранцам пограничники выдали предписания покинуть территорию Польши. В гмине Дубиче Черкевна зафиксировали попытку массового прорыва группой в сотню мигрантов.

Ранее "Телеграф" писал, что на границе Польши и Беларуси уже более недели — миграционный кризис. Выходцы с Ближнего Востока хотят попасть в ЕС, в частности в Германию. Из-за обострения ситуации Украина также готовится к возможному наплыву нелегалов.

Теги:
#Мигранты #ЕС #Польша #Беларусь #Граница
Давний друг президента занимается восстановлением гуманитарных связей с неподконтрольным Донбассом
Политика
Сергей Сивохо: "Я думаю, что Зеленского подставляют"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Давний друг президента занимается восстановлением гуманитарных связей с неподконтрольным Донбассом
Сергей Сивохо: "Я думаю, что Зеленского подставляют"
Дата публикации
Категория
Быстрее всего войти тем, кто уже имеет COVID-сертификат
Нардепам-антивакцинаторам усложнили вход в Раду (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Беременные на вакцинацию идут, но ее еще надо добиться
"Беременным прививку от COVID не делают": в Одессе будущую маму огорошили мифическим приказом
Дата публикации
Категория
Можно ли заработать на курсе доллара
Покупать, продавать или подождать? Как заработать на курсе доллара в конце года
Дата публикации
Категория
Холод не затянется
Скандинавский циклон принесет в Украину 13 градусов мороза: когда и где ждать похолодания