В Украину на фоне угрозы вторжения РФ собрались военные советники США: что известно

Интересно, что США могут отправить в Украину для противостояния РФ российские вертолеты Ми-17

В Украину на фоне возможного вторжения России, слухи о котором подогревают данные иностранной разведки, могут направить военных советников США, а также дорогое оружие.

Об этом со ссылкой на свои источники в администрации президента Джо Байдена пишет CNN.

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Согласно предварительной информации, Штаты готовят новые санкции против России, а также специальный пакет помощи для нашей страны — с минометами и противотанковыми ракетами Javelin, а также системами противовоздушной обороны Stinger. Не исключено, что в эту помощь также войдет и то, что хотели ранее отправить в Афганистан, в том числе российские вертолеты Ми-17. Источники говорят, что США не отправили это вооружение ранее, так как бояться, чтобы РФ не расценила этот шаг как эскалацию конфликта.

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Отметим, что противотанковые ракеты Javelin эффективны против танков Т-80 страны-агрессора, которые находятся российско-украинской границе.

И хоть слухов о возможном вторжении РФ в информпространстве все больше, у президента Владимира Путина называют их фейком. Более того, в Кремле разразились критикой в адрес Запада и "перевели стрелки" на нашу страну.

В Офисе президента Украины говорят, что Кремлю выгодно вести, в первую очередь, экономическую и информационную войну против Украины. Любое "бряцанье оружием" и заявление о подготовке якобы полноценного вторжения сочли "фабрикой по производству "понтов".

Тем временем в украинском обществе обеспокоены обострением на границах соседних государств, где иранские мигранты прорвали "стену" со стороны Беларуси и устроили "сидячую забастовку" на польском пункте пропуска "Кузница". А в сеть даже попало видео, как выходцы их Афганистана и Пакистана якобы направляются через Украину в сторону Чернобыля. И хоть эта новость оказалась фейком, позже наши силовики таки задержали 15 человек, которые являются уроженцами разных стран Ближнего Востока. В Украину они направлялись на обычном рейсовом автобусе, который выехал из Минска.