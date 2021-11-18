Укр

Ехали "смотреть достопримечательности Львова": пограничники задержали 15 “туристов”-мигрантов из Беларуси (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Документы, подтверждающие личность, имели при себе не все задержанные Новость обновлена 18 ноября 2021, 21:34
Документы, подтверждающие личность, имели при себе не все задержанные

Беженцы ехали на рейсовом автобусе из Минска

В четверг, 18 ноября, украинским пограничникам удалось предотвратить незаконный проезд мигрантов со стороны Беларуси.

Подробностями поделились представители Госпогранслужбы.

Всего украинские правоохранители задержали 15 человек, которые являются уроженцами разных стран Ближнего Востока. В Украину они направлялись на обычном рейсовом автобусе, который выехал из Минска.

Пограничникам мигранты заявили, что планируют поездку на Львовщину якобы с "туристической целью". Особенно их вроде как заинтересовали "достопримечательности Львова". Перед этим они побывали в Минске, а также в Гродненской области Беларуси.

Правоохранителей туризм, как предлог поездки, переубедить не сумел. Дополнительным моментом стало также то, что не у всех из задержанных имелись при себе личные документы. У части же из них паспорта были выданы приблизительно в один период — с сентября по октябрь 2021 года.

Как итог: все 15 иностранцев отправились назад, на территорию Беларуси.

В Госпогранслужбе напомнили, что сейчас контроль на границе с РБ проходит более строго из-за обострения с мигрантами рядом с Польшей.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что часть беженцев из стран Ближнего Востока, отчаявшись, решили вернуться на родину. Из Беларуси они отправились самолетом.

Теги:
#Украина #Мигранты #Беженцы #Беларусь #Граница #Госпогранслужба
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