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Їхали "оглядати визначні пам’ятки Львова": прикордонники затримали 15 туристів-мігрантів з Білорусі (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Документи, що підтверджують особу, мали при собі не всі затримані Новина оновлена 18 листопада 2021, 21:34
Документи, що підтверджують особу, мали при собі не всі затримані

Біженці їхали рейсовим автобусом із Мінська

У четвер, 18 листопада, українським прикордонникам вдалося запобігти незаконному проїзду мігрантів з боку Білорусі.

Подробицями поділилися представники Держприкордонслужби.

Загалом українські правоохоронці затримали 15 осіб, які є уродженцями різних країн Близького Сходу. В Україну вони прямували звичайним рейсовим автобусом, який виїхав із Мінська.

Прикордонникам мігранти заявили, що планують поїздку на Львівщину нібито із "туристичною метою". Особливо їх начебто зацікавили "визначні пам’ятки Львова". Перед цим вони відвідали Мінськ, а також Гродненську область Білорусі.

Правоохоронців туризм, як привід поїздки, переконати не зумів. Додатковим моментом стало також те, що не у всіх із затриманих були особисті документи. Ще у частини із них паспорти були видані приблизно в один період — із вересня по жовтень 2021 року.

Як підсумок: усі 15 іноземців вирушили назад, на територію Білорусі.

У Держприкордонслужбі нагадали, що наразі контроль на кордоні з РБ проходить суворіше через загострення з мігрантами поряд із Польщею.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що частина біженців із країн Близького Сходу, зневірившись, вирішили повернутися на батьківщину. Із Білорусі вони вирушили літаком.

Теги:
#Україна #Мігранти #Біженці #Білорусь #Кордон #Держприкордонслужба
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