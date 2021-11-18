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Мігранти повертаються до Іраку: з Білорусі вилетів літак (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Мігранти сідають у літак
Мігранти сідають у літак

Частина мігрантів змінила дислокацію біля кордону.

Мігранти, які намагалися прорватися через Білорусь до Польщі, щоб потім поїхати до Німеччини залишають наметові табори та хочуть повернутися додому.

Про це повідомляє Sputnik Білорусь.

За їхніми даними, бажання виїхати висловили понад 400 іракців. 340 із них зареєструвалися на рейс із Мінська до Багдада. Консул Іраку повідомив, що в аеропорту — 410 людей, які бажають залишити Білорусь. Перший літак уже вилетів.

Повідомляється, що мігранти з наметового табору біля пункту пропуску "Брузги".

Пункт пропуску закрито
Пункт пропуску закрито

Багато мігрантів уже виїхали — старе наметове містечко практично спорожніло.

У коментарях журналістам один із мігрантів розповів, що не бачить потреби тут залишатися.

Напередодні польські прикордонники повідомили, що частину мігрантів забрали білоруські силовики, а деякі перейшли на нове місце. Поблизу лінії кордону перебувають близько тисячі людей.

Також повідомляється, що увечері 17 листопада було здійснена найбільш масштабна спроба прориву кордону в бік Польщі — в ній взяли участь півтисячі чоловік. Це сталося у гміні Дубіче Черківне.

Раніше "Телеграф" писав, що на кордоні в сім’ї мігрантів поневірянь не винесла однорічна дитина, її батьки були поранені за нез’ясованих обставин.

Теги:
#Мігранти #Польща #Білорусь
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