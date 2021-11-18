Мигранты возвращаются в Ирак: из Беларуси вылетел самолет (видео)

Часть мигрантов сменила дислокацию возле границы.

Мигранты, которые пытались прорваться через Беларусь в Польшу, чтобы затем поехать в Германию покидают палаточные лагеря и хотят вернуться домой.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По их данным желание уехать выразили более 400 иракцев. 340 из них зарегистрировались на рейс из Минска в Багдад. Консул Ирака сообщил, что в аэропорту — 410 человек, желающих покинуть Беларусь. Первый самолет уже вылетел.

Сообщается, что мигранты — из палаточного лагеря возле пункта пропуска "Брузги".

Пункт пропуска закрыт

Многие мигранты уже выехали — старый палаточный городок практически опустел.

В комментариях журналистам один из мигрантов рассказал, что не видит необходимости здесь оставаться.

Накануне польские пограничники сообщили, что часть мигрантов увезли белорусские силовики, а некоторые перешли на новое место. Близ линии границы находятся около тысячи человек.

Также сообщается, что вечером 17 ноября была предпринята самая масштабная попытка прорыва границы в сторону Польши — в ней приняли участи полтысячи человек. Это произошло в гмине Дубиче Черкевне.

Ранее "Телеграф" писал, что на границе в семье мигрантов лишений не вынес годовалый ребенок, его родители были ранены при невыясненных обстоятельствах.