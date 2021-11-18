Мигранты возвращаются в Ирак: из Беларуси вылетел самолет (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 95
Часть мигрантов сменила дислокацию возле границы.
Мигранты, которые пытались прорваться через Беларусь в Польшу, чтобы затем поехать в Германию покидают палаточные лагеря и хотят вернуться домой.
Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
По их данным желание уехать выразили более 400 иракцев. 340 из них зарегистрировались на рейс из Минска в Багдад. Консул Ирака сообщил, что в аэропорту — 410 человек, желающих покинуть Беларусь. Первый самолет уже вылетел.
Сообщается, что мигранты — из палаточного лагеря возле пункта пропуска "Брузги".
Многие мигранты уже выехали — старый палаточный городок практически опустел.
В комментариях журналистам один из мигрантов рассказал, что не видит необходимости здесь оставаться.
Накануне польские пограничники сообщили, что часть мигрантов увезли белорусские силовики, а некоторые перешли на новое место. Близ линии границы находятся около тысячи человек.
Также сообщается, что вечером 17 ноября была предпринята самая масштабная попытка прорыва границы в сторону Польши — в ней приняли участи полтысячи человек. Это произошло в гмине Дубиче Черкевне.
Ранее "Телеграф" писал, что на границе в семье мигрантов лишений не вынес годовалый ребенок, его родители были ранены при невыясненных обстоятельствах.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-