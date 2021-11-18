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Мигранты возвращаются в Ирак: из Беларуси вылетел самолет (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Мигранты садятся в самолет Новость обновлена 18 ноября 2021, 15:21
Мигранты садятся в самолет

Часть мигрантов сменила дислокацию возле границы.

Мигранты, которые пытались прорваться через Беларусь в Польшу, чтобы затем поехать в Германию покидают палаточные лагеря и хотят вернуться домой. 

Об этом сообщает Sputnik Беларусь. 

По их данным желание уехать выразили более 400 иракцев. 340 из них зарегистрировались на рейс из Минска в Багдад. Консул Ирака сообщил, что в аэропорту — 410 человек, желающих покинуть Беларусь. Первый самолет уже вылетел.

 Сообщается, что мигранты — из палаточного лагеря возле пункта пропуска "Брузги".

Пункт пропуска закрыт
Пункт пропуска закрыт

Многие мигранты уже выехали — старый палаточный городок практически опустел. 

В комментариях журналистам один из мигрантов рассказал, что не видит необходимости здесь оставаться. 

Накануне польские пограничники сообщили, что часть мигрантов увезли белорусские силовики, а некоторые перешли на новое место. Близ линии границы находятся около тысячи человек. 

Также сообщается, что вечером 17 ноября была предпринята самая масштабная попытка прорыва границы в сторону Польши — в ней приняли участи полтысячи человек. Это произошло в гмине Дубиче Черкевне. 

Ранее "Телеграф" писал, что на границе в семье мигрантов лишений не вынес годовалый ребенок, его родители были ранены при невыясненных обстоятельствах.

Теги:
#Мигранты #Польша #Беларусь
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