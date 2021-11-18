На белорусско-польской границе умер ребенок мигрантов: что известно
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Семья из Сирии пробыла в лесах на границе полтора месяца
Ситуация с беженцами из стран Ближнего Востока на границе Беларуси и Польши обросла новыми неприятными деталями. 18 ноября стало известно о смерти малолетнего — жертвой стал годовалый ребенок.
Подробности сообщили в Польском центре международной помощи.
Согласно информации волонтеров, поздней ночью им поступил сигнал о нуждающихся в медицинском осмотре беженцах. Небольшую группу сирийских мигрантов обнаружили в приграничном лесу.
Трое взрослых людей попали к польским медикам с различными травмами. Молодой парень страдал от сильной боли в животе и обезвоживания, а у семейной пары имелись насильственные травмы. Женщину кто-то ранил ножом в голень, а её муж получил рваную рану на руке.
Откуда у семейной пары взялись такие травмы, не сообщается.
К сожалению, их годовалый ребенок не перенес пребывания в лесу и скончался.
Известно, что эта группа мигрантов провела в лесах на границе полтора месяца, прежде чем их обнаружили и смогли обеспечить медпомощь и хоть какое-то питание.
Дальнейшая судьба этих беженцев пока неизвестна, но вполне вероятно, что их могут вернуть на границу в Беларусь — ведь в Польшу они попали незаконным путем.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появилась видеозапись, которая подтверждает якобы проникновение мигрантов из Беларуси через границу с Украиной. Отметим, что в полиции эту информацию опровергают, называя фейковой.
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