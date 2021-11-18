На білорусько-польському кордоні померла дитина мігрантів: що відомо

Сім’я із Сирії пробула у лісах на кордоні півтора місяці

Ситуація з біженцями із країн Близького Сходу на кордоні Білорусі та Польщі обросла новими неприємними деталями. 18 листопада стало відомо про смерть малолітнього — жертвою стала однорічна дитина.

Подробиці повідомили у Польському центрі міжнародної допомоги.

Згідно з інформацією волонтерів, пізньої ночі їм надійшов сигнал про біженців, які потребували медичного огляду. Невелику групу сирійських мігрантів виявили у прикордонному лісі.

Троє дорослих людей потрапили до польських медиків із різними травмами. Молодий хлопець страждав від сильного болю в животі та зневоднення, а у сімейної пари були насильницькі травми. Жінку хтось поранив ножем у гомілку, а її чоловік отримав рвану рану на руці.

Знімок із місця нічного медогляду групи мігрантів

Звідки сімейна пара отримала такі травми, не повідомляється.

На жаль, їхня однорічна дитина не перенесла перебування в лісі і померла.

Відомо, що ця група мігрантів провела у лісах на кордоні півтора місяці, перш ніж їх виявили та змогли забезпечити медичну допомогу та хоч якесь харчування.

Подальша доля цих біженців поки невідома, але цілком імовірно, що їх можуть повернути на кордон до Білорусі, адже до Польщі вони потрапили незаконним шляхом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі з’явився відеозапис, який підтверджує нібито проникнення мігрантів із Білорусі через кордон з Україною. Зазначимо, що у поліції цю інформацію спростовують, називаючи фейковою.