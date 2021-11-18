Рус

На білорусько-польському кордоні померла дитина мігрантів: що відомо

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
291
Поранення також отримали батьки дитини Новина оновлена 18 листопада 2021, 14:52
Поранення також отримали батьки дитини

Сім’я із Сирії пробула у лісах на кордоні півтора місяці

Ситуація з біженцями із країн Близького Сходу на кордоні Білорусі та Польщі обросла новими неприємними деталями. 18 листопада стало відомо про смерть малолітнього — жертвою стала однорічна дитина.

Подробиці повідомили у Польському центрі міжнародної допомоги.

Згідно з інформацією волонтерів, пізньої ночі їм надійшов сигнал про біженців, які потребували медичного огляду. Невелику групу сирійських мігрантів виявили у прикордонному лісі.

Троє дорослих людей потрапили до польських медиків із різними травмами. Молодий хлопець страждав від сильного болю в животі та зневоднення, а у сімейної пари були насильницькі травми. Жінку хтось поранив ножем у гомілку, а її чоловік отримав рвану рану на руці.

Знімок із місця нічного медогляду групи мігрантів
Знімок із місця нічного медогляду групи мігрантів

Звідки сімейна пара отримала такі травми, не повідомляється.

На жаль, їхня однорічна дитина не перенесла перебування в лісі і померла.

Відомо, що ця група мігрантів провела у лісах на кордоні півтора місяці, перш ніж їх виявили та змогли забезпечити медичну допомогу та хоч якесь харчування.

Подальша доля цих біженців поки невідома, але цілком імовірно, що їх можуть повернути на кордон до Білорусі, адже до Польщі вони потрапили незаконним шляхом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі з’явився відеозапис, який підтверджує нібито проникнення мігрантів із Білорусі через кордон з Україною. Зазначимо, що у поліції цю інформацію спростовують, називаючи фейковою.

Теги:
#Мігранти #Польща #Білорусь #Дитина #Кордон #Смерть
Пожежа забрала життя чотирьох діточок
В регіонах
Батьки спали в сусідній кімнаті: як на Хмельниччині загинули одразу четверо дітей (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пожежа забрала життя чотирьох діточок
Батьки спали в сусідній кімнаті: як на Хмельниччині загинули одразу четверо дітей (фото)
Дата публікації
Категорія
314 нардепів вирішили зняти законопроект із порядку денного голосування
Гучний "антиахметівський" законопроект 5600 поставили на паузу: відома можлива причина
Дата публікації
Категорія
Відомий блогер та публіцист активно підтримує Банкову
Сергій Лещенко: Коломойський потрапив у пастку, а Ахметов почав цькувати Зеленського з Єрмаком (відео)
Дата публікації
Категорія
На виплати щепленим, які анонсував Зеленський, може знадобитися близько 15 млрд грн
Рада зробила крок до видачі "Вовиної тисячі": на скільки українців вистачить грошей
Дата публікації
Категорія
З мосту – у холодний Дніпро
Патрульні вночі пірнули в Дніпро слідом за самовбивцею: "У воді ми бачили лише силует, що ворушить рукою" (відео)