Укр

"Беларусь в стороне не останется": Лукашенко высказался о полномасштабной войне Украины и РФ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
932
Александр Лукашенко и Владимир Путин Новость обновлена 29 ноября 2021, 14:13
Александр Лукашенко и Владимир Путин

По словам Лукашенко, речи о полномасштабном наступлении на Украину со стороны РФ не шло

Непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае вторжения России в Украину они в стороне не останутся. Однако, сведений о возможном нападении у него нет.

Об этом Лукашенко заявил на совещании в Минобороны РБ, передает издание "БелТА".

По его словам, если бы наступление на Украину со стороны РФ планировалось, то Беларусь поставили бы в известность. Лукашенко утверждает, что таких сведений у него сейчас нет и вообще заявляет, что Запад придумал фейк и не имеет никаких доказательств в отношении планов РФ.

В то же время, Лукашенко заявил, что "если они (кто именно не уточняется — ред.) опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь".

"Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет", — резюмировал непризнанный глава Беларуси.

Напомним, что о возможном вторжении войск России в Украину все чаще говорят военные эксперты и украинские чиновники. Некоторые прогнозы также делает иностранная разведка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне угрозы вторжения РФ в Украину должны приехать военные советники из США. А американская власть готовит специальный пакет помощи для нашей страны в виде дорогостоящего оружия.

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #Наступление #Агрессия России
Конфликт Зеленского и Ахметова набирает обороты
Политика
"Вы понимаете, что я президент?" – "А я - Ринат Ахметов": журналисты узнали подробности ссоры Зеленского с олигархом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Конфликт Зеленского и Ахметова набирает обороты
"Вы понимаете, что я президент?" – "А я - Ринат Ахметов": журналисты узнали подробности ссоры Зеленского с олигархом
Дата публикации
Категория
Зал для прощаний утопает в цветах
Охапки роз от випов и начищенные награды: как Киев прощается с экс-мэром Александром Омельченко (эксклюзивный фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Штамм коронавируса "Омикрон"
Что известно про новый штамм коронавируса "Омикрон": симптомы, риски и отличия от других вариантов ковида
Дата публикации
Категория
Демограф Александр Гладун
Население Украины к концу столетия может сократиться вдвое, - демограф Александр Гладун
Дата публикации
Категория
Юлия Тимошенко в новом стильном наряде
Total black и пальто от Dolce&Gabbana: Юлия Тимошенко пришла в Раду в новом образе (эксклюзивные фото)