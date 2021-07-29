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Путин приготовил сценарии нового вторжения в Украину: насколько велика угроза?

Путин приготовил сценарии нового вторжения в Украину: насколько велика угроза?
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф

Глава Исполнительного комитета реформ, бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили завил, что в Кремле могут рассматривать два плана по агрессии против украинского государства. Первый якобы заключается в попытке захвата острова Змеиный с последующим размещением комплексов ПВО С-400 и полноценным вторжением в систему противовоздушной обороны НАТО. Второй – высадка российских войск на линии Мариуполь – Запорожье – Херсон – Николаев и дальнейшее наступление на южный фланг украинского государства.

Опрошенные "Телеграфом" эксперты оценили, насколько реалистичны эти угрозы.

Директор Украинского института морского права и безопасности, юрист-международник Богдан Устименко считает, что риски, о которых говорил Саакашвили, вполне возможны.

"Более того, то, о чём говорил Саакашвили (и вероятность российской атаки на остров Змеиный, и высадка войск страны-агрессора на линии Мариуполь – Запорожье – Херсон – Николаев с дальнейшим наступлением на юг) – не ново. Данные сценарии достаточно активно обсуждаются в экспертных кругах уже несколько лет. Они абсолютно реальны, – уверяет Богдан Устименко. – Те же проблемы с водой в Крыму – важный мотив для возможного продолжения агрессии Российской Федерации против Украины".

По словам эксперта, морские порты, коммуникации, имеют критически важное значение для нашего государства, для украинской экономики.

"Почти 58% всего украинского экспорта происходит именно через морские порты. А экспорт, как известно, является одним из основных источников валютной выручки для нашей страны. Именно поэтому крайне опасен наиболее часто упоминаемый в экспертных кругах сценарий морской блокады Украины, на что может пойти Россия. Последствия чего будут для нас катастрофическими. Напомню также, что РФ оккупировала не только Крым и часть Донбасса, но и 3/4 украинского моря – 100 квадратных км из 137. И не похоже, что страна-агрессор намерена останавливаться", – резюмирует Богдан Устименко.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов не верит в угрозу в обозримом будущем.

"Я бы дал успокоительное Михаилу Николозовичу. Такое впечатление, что это некая провокация в плане нагнетания паники в Украине, – говорит военный эксперт. – Есть несколько критериев, которые говорят, что сейчас война Путину абсолютно не выгодна. В первую очередь из-за предсказуемо резкой реакции Запада. Байден послал четкий сигнал Путину, что вторжения в Украину он не потерпит. И Путин, похоже, услышал. "Красная линия" проведена. "Обеспокоенностью" со стороны Запада больше Россия не отделается. Второй нюанс – "Северный поток-2". Его мало достроить и ввести в строй. Он еще должен работать. А о какой работе СП-2 может идти речь, если Россия начнет открытую агрессию против Украины? Тут уж Запад не сможет закрывать глаза".

К тому же, напоминает Олег Жданов, украинская газотранспортная система (ГТС), согласно контракту, должна прокачивать газ в Европу до конца 2024 года.

"Заменить этот контракт Путин вряд ли решится. Да и запуск СП-2, думаю, станет возможен лишь при условии, что часть транзита пойдет через Украину. По крайней мере, именно такие заверения мы слышали от той же Германии", – отмечает эксперт.

По его мнению, всё это – гарантии, что Путин не пойдет на открытое вторжение.

"Есть и другие моменты, – продолжает Олег Жданов. – К примеру, что касается острова Змеиный. Учения "Си Бриз" четко дали понять, что на море РФ единолично хозяйничать не будет, что оно – для всех. Корабли НАТО находятся в акватории Черного моря на постоянной основе. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, аргументируя это тем, что Россия нарушает международное морское право, пытается мешать международному судоходству. Более того, в румынской Констанце (город-порт) и вовсе военно-морская база НАТО. А Змеиный находится рядом с румынским берегом. Не думаю, что РФ готова открыто противостоять стране НАТО, за которой, как известно – весь Альянс. К тому же, в Румынии, как и в Польше с Прибалтикой, расположены элементы комплексной системы противоракетной обороны (ПРО), закрывающей восточные границы Евросоюза. Плюс там стоит авиационное крыло. И в любой момент могут подняться самолеты".

Нереалистичными считает Олег Жанов и наполеоновские планы грандиозной войны с массированной высадкой десанта.

"Мелитополь-Запорожье – это фронт более 500 км. То есть, надо запускать не корпус, а армию в составе двух-трех корпусов, чтобы таким фронтом наступать. Николаев-Херсон – дивизию надо высаживать морской пехоты, чтобы такую операцию повернуть. Это очень масштабная, глобальная война на европейском континенте, – акцентирует эксперт. – Путину надо объявлять мобилизацию, собирать группировку войск 300-400 тыс. человек. И идти на Украину под российским флагом. Ну, кто это сегодня потерпит?"

Олег Жданов не спорит с тем, что угроза существует. Но призывает не сеять панику. Он напоминает, что у нас есть Генеральный штаб, который разрабатывает соответствующие планы, включая противодействие тем угрозам, о которых говорит Саакашвили. Проводится масса учений, в том числе международных, с отработкой противодесантных морских операций. Мы более-менее готовы к любым угрозам, уверяет эксперт. И призывает перестать пугать население постоянными мантрами в стиле "не раскачивайте лодку, а то Путин нападет".

Тем временем западные аналитики бьют тревогу, не исключая, что Россия может уже сейчас напасть на Украину, как это было после Олимпиады в Сочи.

А опрошенные "Телеграфом" эксперты оценили, насколько далека сейчас Украина от мира на Донбассе.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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НАТО, РФ, Михаил Саакашвили, агрессия РФ.
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