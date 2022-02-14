Лукашенко виступив із новою заявою щодо України та війни

Олександр Лукашенко прокоментував участь його країни у можливому масштабному конфлікті Росії та України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з Олександром Морозом, колишнім українським політиком та головою комуністичної партії України, заявив, що Білорусь не причетна до загострення конфлікту між Росією та Україною, а також не збирається брати участь у його посиленні. Слова Лукашенка цитує Lenta.ru.

Лукашенко заявив, що його країна не збирається воювати з Україною і не хоче шукати винних у конфлікті з Росією. За його словами, Білорусь проводить "ясну та зрозумілу українцям політику, якої дотримується досі". Політик наголосив, що українці та білоруси "рідні люди, сусіди, це дано від бога", і майбутнє наших країн має складатися таким саме чином, як у сусідів.

Глава Білорусі додав, що про непричетність його країни до розвитку міжнародного конфлікту нібито свідчить поведінка національних медіа, яка, за його словами, відрізняється від українських ЗМІ. За словами Лукашенка, "ЗМІ — це артпідготовка сучасної війни".

Раніше Лукашенко говорив, що Україна може стати "предметом залаштункового торгу", і настав час повертати сусідів у слов’янське лоно, таку заяву президент зробив на щорічній зустрічі з білорусами.

Зазначимо, що Лукашенко робив припущення щодо створення нового союзу держав і коли до нього приєднається Україна.

"Телеграф" публікував карту, як близько до кордону України проходять спільні військові навчання Росії та Білорусі.

Лукашенко заявляв, що Білорусь зупинить постачання електроенергії та ПММ до України, якщо країна спробує силою повернути окуповані території.

Раніше Телеграф писав, що для Росії вигідний конфлікт між Україною та Білоруссю.