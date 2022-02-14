Лукашенко выступил с новым заявлением насчет Украины и войны

Александр Лукашенко прокомментировал участие его страны в возможном масштабном конфликте Росси и Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с Александром Морозом, бывшим украинским политиком и экс-главой Социалистической партии Украины, заявил, что Беларусь не причастна к обострению конфликта между Россией и Украиной, а также не собирается участвовать в его усугублении. Слова Лукашенко цитирует Lenta.ru.

Лукашенко заявил что его страна не собирается воевать с Украиной и не хочет искать виновных в конфликте с Россией. По его словам, Беларусь проводит "ясную и понятную украинцам политику, которой придерживается до сих пор". Политик подчеркнул, что украинцы и белорусы "родные люди, соседи, это дано от бога", и будущее наших стран должно складываться таким же образом, как у соседей.

Глава Беларуси добавил, что о непричастности его страны к развитию международного конфликта якобы свидетельствует поведение национальных медиа, которое, по его словам, отличается от украинских СМИ. По словам Лукашенко, "СМИ — это артподготовка современной войны".

Ранее Лукашенко говорил, что Украина может стать "предметом закулисного торга ", и пора возвращать соседей в славянское лоно, такое заявление президент сделал на ежегодной встрече с белорусами.

Отметим, что Лукашенко делал предположения по поводу создания нового союза государств и когда в него присоединиться Украина.

"Телеграф" публиковал карту, как близко к границе Украины проходят общие военные учения России и Белоруси.

Лукашенко заявлял, что Беларусь остановит поставки электроэнергии и ГСМ в Украину, если страна попытается силой вернуть оккупированные территории.

Ранее "Телеграф" писал, что для России выгоден конфликт между Украиной и Белорусью.