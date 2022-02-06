Лукашенко рассказал, через сколько лет ждет Украину в "новом СССР"

Украина может стать частью "союзного государства" в следующие 15 лет, говорит самопровозглашенный глава Беларуси.

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко дал свой прогноз относительно будущего состава "союзного государства", которое он уже ранее называл новой версией СССР.

Об этом он рассказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

По его словам, в настоящее время в его составе помимо России уже находится Беларусь. Кроме того, он назвал недавние протесты в Казахстане, которые были подавлены после ввода туда сил ОДКБ, "хорошим уроком" для страны.

Также Лукашенко выразил убеждение, что в более долгосрочной перспективе, в состав "нового СССР" также войдет и Украина, что может произойти уже в течении следующих 15 лет.

"Уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок", — сказал он.

Напомним, ранее Лукашенко уже отметился рядом высказываний относительно Украины, например он грозился вернуть Украину в "лоно славянства" и даже обещал обратить ее в "свою веру".

Кроме того, он высказывал мнение, что в случае начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, ВСУ будут разбиты "за 3-4 дня" и намекал на то, что Беларусь в этом случае тоже "не останется в стороне".