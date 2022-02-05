"Там некому будет воевать": Лукашенко рассказал, за сколько дней захватят Украину (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 240
Самопровозглашенный глава Беларуси заявил, что в случае начала вторжения, в Украине никто воевать не будет.
Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что возможное вторжение России в Украину "закончится за 3-4 дня".
Об этом он рассказал в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву.
Он заявил, что страны ЕС не будут воевать против России, поскольку там привыкли к комфортной жизни. Кроме того, он добавил, что пока США перебросят войска в Европу, "наши войска будут стоять у Ла-Манша".
Лукашенко напомнил о недавних протестах в Казахстане и о том, что ОДКБ перебросило туда войска в сжатые сроки. По его мнению, в Европе им будет еще проще.
Не преминул он возможностью вспомнить и о ВСУ.
"Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится максимум 3-4 дня", — сказал Лукашенко.
Он выразил убеждение, что в Украине против "них" воевать будет некому. Впрочем, остается не совсем понятным, подразумевал ли Лукашенко участие ВС Беларуси во вторжении в Украину, в случе если на этот шаг пойдет Россия.
"И как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул и – "ребята, ребята!", — добавил он.
Стоит напомнить, что в ноябре прошлого года Лукашенко уже высказывался по поводу возможного вторжения России в Украину.
"Если они (кто именно он не уточнил — ред.) опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется", — говорил тогда он.
А в январе Лукашенко уже грозился вернуть Украину в "лоно славянства" и даже обещал обратить ее в "свою веру".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-