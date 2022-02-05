"Там некому будет воевать": Лукашенко рассказал, за сколько дней захватят Украину (видео)

Самопровозглашенный глава Беларуси заявил, что в случае начала вторжения, в Украине никто воевать не будет.

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что возможное вторжение России в Украину "закончится за 3-4 дня".

Об этом он рассказал в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Он заявил, что страны ЕС не будут воевать против России, поскольку там привыкли к комфортной жизни. Кроме того, он добавил, что пока США перебросят войска в Европу, "наши войска будут стоять у Ла-Манша".

Лукашенко напомнил о недавних протестах в Казахстане и о том, что ОДКБ перебросило туда войска в сжатые сроки. По его мнению, в Европе им будет еще проще.

Не преминул он возможностью вспомнить и о ВСУ.

"Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится максимум 3-4 дня", — сказал Лукашенко.

Он выразил убеждение, что в Украине против "них" воевать будет некому. Впрочем, остается не совсем понятным, подразумевал ли Лукашенко участие ВС Беларуси во вторжении в Украину, в случе если на этот шаг пойдет Россия.

"И как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул и – "ребята, ребята!", — добавил он.

Стоит напомнить, что в ноябре прошлого года Лукашенко уже высказывался по поводу возможного вторжения России в Украину.

"Если они (кто именно он не уточнил — ред.) опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется", — говорил тогда он.

А в январе Лукашенко уже грозился вернуть Украину в "лоно славянства" и даже обещал обратить ее в "свою веру".