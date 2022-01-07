Укр

Лукашенко захотел "обратить Украину в свою веру" (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Александр Лукашенко Новость обновлена 07 января 2022, 17:49
Александр Лукашенко

Украина не дает покоя не только Путину.

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украину стоит "обратить в свою веру".

Его выступление показали в приближенном к пресс-службе Лукашенко телеграм-канале "Пул Первого".

По его словам, он взял курс на сохранение суверенитета, но "в более тесной связке с ближайшими друзьями". Среди них он назвал Россию, Казахстан и Украину.

Что касается нашей страны, то Лукашенко вновь повторил любимый тезис белорусских и российских пропагандистов о "обездоленных до крайности" людях и добавил, что это "не может долго продолжаться".

"Нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры", — сказал Лукашенко.

В этом плане он также назвал предоставление автокефалии Православной церкви Украины "расколом".

Лукашенко также пообещал, что 2022 год простым не будет, а мир очень заметно поменяется в плане образования новых союзов. По его словам, странам вроде Беларуси "в одиночку выжить будет просто невозможно".

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года Лукашенко заявлял, что вместе с российским коллегой Владимиром Путиным намерен возродить СССР. Кроме того, он ранее заявлял о том, что считает Крым "российским" и даже собирается посетить его вместе с Путиным.

Теги:
#Украина #Беларусь #Александр Лукашенко
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