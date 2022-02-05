"Там не буде кому воювати": Лукашенко розповів, за скільки днів захоплять Україну (відео)

Самопроголошений глава Білорусі заявив, що у разі початку вторгнення в Україні ніхто не воюватиме.

Невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що можливе вторгнення Росії в Україну "закінчиться за 3-4 дні".

Про це він розповів в інтерв’ю пропагандисту Володимиру Соловйову.

Він заявив, що країни ЄС не воюватимуть проти Росії, оскільки там звикли до комфортного життя. Крім того, він додав, що поки США перекинуть війська до Європи, "їх війська стоятимуть біля Ла-Маншу".

Лукашенко нагадав про нещодавні протести в Казахстані та про те, що ОДКБ перекинуло туди війська у стислий термін. На його думку, у Європі їм буде ще простіше.

Не упустив він можливість згадати й про ЗСУ.

"Україна ніколи з нами не воюватиме. Ця війна триватиме максимум 3-4 дні", — сказав Лукашенко.

Він висловив переконання, що в Україні проти "їх" воювати не буде кому. Втім, залишається не зовсім зрозумілим, чи мав Лукашенко на увазі участь ЗС Білорусі у вторгненні в Україну, якщо на цей крок піде Росія.

"І як тільки трохи запахло, Володя Зеленський одразу труснув і — "хлопці, хлопці!", — додав він.

Варто нагадати, що у листопаді минулого року Лукашенко вже висловлювався щодо можливого вторгнення Росії в Україну.

"Якщо вони (хто саме він не уточнив — ред.) знову розв’яжуть війну на Донбасі або десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться", — говорив тоді він.

А у січні Лукашенко вже погрожував повернути Україну в "лоно слов’янства" і навіть обіцяв звернути її у "свою віру".