Лукашенко захотів "повернути Україну у свою віру" (відео)

Україна не дає спокою не лише Путіну.

Невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україну варто "звернути у свою віру".

Його виступ показали у наближеному до пресслужби Лукашенка телеграм-каналі "Пул Першого".

За його словами, він узяв курс на збереження суверенітету, але "у тіснішій зв’язці з найближчими друзями". Серед них він назвав Росію, Казахстан та Україну.

Щодо нашої країни, то Лукашенко знову повторив улюблену тезу білоруських і російських пропагандистів про "знедолених до крайності" людей і додав, що це "не може довго продовжуватися".

"Нам треба зробити все, щоб повернути Україну у лоно нашої справжньої віри", — сказав Лукашенко.

У цьому плані він також назвав автокефалію Православної церкви України "розколом".

Лукашенко також пообіцяв, що 2022 рік простим не буде, а світ дуже помітно зміниться у плані створення нових союзів. За його словами, країнам на кшталт Білорусі "поодинці вижити буде просто неможливо".

Як повідомлялося раніше, у грудні минулого року Лукашенко заявляв, що разом із російським колегою Володимиром Путіним має намір відродити СРСР. Крім того, він раніше заявляв про те, що вважає Крим "російським" і навіть збирається відвідати його разом із Путіним.