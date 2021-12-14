Лукашенко заявив, що відроджує СРСР разом із Путіним: подробиці та відео

У новому союзі повинні врахувати помилки ЄС та взяти хороше від СРСР

На тлі останніх заяв президента РФ Володимира Путіна про трагічний розпад СРСР його білоруський колега Олександр Лукашенко повідомив про новий Союз двох країн.

Відповідна заява прозвучала в інтерв’ю турецькій телерадіокомпанії TRT.

За словами Лукашенка, Білорусь та Росія у своєму союзі врахують усі помилки ЄС та залишать усе хороше із СРСР. На думку білоруського президента, новий союз буде "просунутим і стабільнішим".

"По-перше, тому що ми врахуємо всі помилки Європейського союзу, щоб їх не повторювати, а позитивний досвід, який корисний для нас, будемо використовувати. І, по-друге, адже ми вийшли з єдиної держави — Радянського Союзу, і ми багато що вже там спробували. Ми знаємо, що нам залишити з минулого, і що нам у майбутньому не стане в пригоді", — заявив Олександр Лукашенко.

Про терміни створення такого союзу Лукашенко сказав, що їх немає. Росія та Білорусь планують йти крок за кроком, вирішуючи всі проблеми.

Нагадаємо, що особливі симпатії Лукашенка до Путіна ні для кого не є секретом. Тільки за останній час невизнаний міжнародною спільнотою президент Білорусі заявив про проведення військових навчань на південних кордонах спільно з Росією, про які він уже домовився з Путіним. Крім того, Лукашенко відзначився заявою, що Білорусь осторонь не залишиться, коментуючи ситуацію з настанням РФ на Україну.