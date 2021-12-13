"Загибель історичної Росії": туга Путіна за СРСР вийшла на новий рівень

На міжнародній арені заява Путіна може викликати занепокоєння

Президент Російської Федерації Володимир Путін не приховує своїх почуттів щодо Радянського Союзу, який розпався тридцять років тому. Глава РФ вважає, що це був "розпад історичної Росії" та "велика трагедія для громадян".

Відповідна заява прозвучала у документальному фільмі "Росія. Новітня історія".

За словами Путіна, для нього розпад СРСР був трагедією.

"Такою ж трагедією, як і для переважної більшості громадян країни... Адже що таке розпад Радянського Союзу? Це розпад історичної Росії під назвою Радянський Союз", — заявив президент РФ.

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Як зазначає Reuters, цей коментар Путіна дуже легко може стати предметом дискусій щодо подальших намірів Росії. В інформаційному просторі вже неодноразово з’являлися заяви про те, що Путін має намір відтворити Радянський Союз і напасти на Україну. І хоча останній аспект влада РФ намагається всіляко заперечувати, але їхні дії говорять про протилежне.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тема ескалації конфлікту між Росією та Україною серйозно схвилювала США. У зв’язку із чим американський лідер Джо Байден провів переговори з Володимиром Путіним. Останній запевнив, що жодного наступу на Україну не буде, але його слова у представників української влади викликають багато сумнівів.