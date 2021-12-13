"Гибель исторической России": тоска Путина по СССР вышла на новый уровень

На международной арене заявление Путина может вызвать беспокойство

Президент Российской Федерации Владимир Путин не скрывает своих чувств относительно Советского Союза, распавшегося тридцать лет назад. Глава РФ считает, что это был "распад исторической России" и "большая трагедия для граждан".

Соответствующее заявление прозвучало в документальном фильме "Россия. Новейшая история".

По словам Путина, для него распад СССР был трагедией.

"Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны… Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз", — заявил президент РФ.

Читайте также: Категория Интервью Витольд Фокин: Особой радости от распада СССР я не испытывал Встреча в Беловежской Пуще поставила точку в существовании Советского Союза. Исторический договор о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) был подписан 8 декабря 1991 года, а уже через два дня Беловежские Соглашения ратифицировала Верховная Рада Украины.

Как отмечает Reuters, этот комментарий Путина очень легко может стать предметом дискуссий о дальнейших намерениях России. В информационном пространстве уже не раз появлялись заявления о том, что Путин намеревается воссоздать Советский Союз и напасть на Украину. И хотя последний аспект власти РФ пытаются всячески отрицать, но их действия говорят об обратном.

Ранее "Телеграф" сообщал, что тема эскалации конфликта между Россией и Украиной всерьез взволновала США. В связи с чем американский лидер Джо Байден провел переговоры с Владимиром Путиным. Последний заверил, что никакого наступления на Украину не будет, но его слова у представителей украинской власти вызывают много сомнений.