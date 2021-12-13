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У РФ зробили гучну заяву щодо вторгнення в Україну і знайшли крайніх

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Рябков заперечує вторгнення РФ в Україну Новина оновлена 13 грудня 2021, 10:55
Рябков заперечує вторгнення РФ в Україну

У російському МЗС звинуватили США у нагнітанні обстановки

У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що США "зациклені на загрозі російського вторгнення в Україну ", а його насправді "не може бути". При цьому в РФ кажуть, що будь-які дії на їхній території нікого не стосуються.

Відповідну заяву зробив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передають "РИА Новости".

За його словами, американська сторона зациклена на темі "російського вторгнення" дуже дивним чином. При цьому Рябков вважає, що США не має хвилювати, що РФ робить на своїй території.

"Те, що ми здійснюємо на своїй території, їх (США — ред.) просто не стосується, вони не мають ні морального, ні політичного права порушувати питання у такій площині", — заявив заступник міністра МЗС.

Щодо планів на вторгнення Росії в Україну, то Рябков категорично заперечує все, що з цим пов’язано, зазначаючи, що такої загрози не існує.

Водночас в українському МЗС кажуть, що стягування російських військ до кордонів України не стало для нашої країни сюрпризом. За попередніми оцінками, на кордоні спостерігається близько 94 тисяч військовослужбовців РФ.

Також "Телеграф" повідомляв, що Резніков зі спокійним обличчям пообіцяв Путіну "криваву різанину" у разі вторгнення в Україну.

Теги:
#Україна #США #Росія #МЗС #Вторгнення
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