Митрополит ПЦУ поділився фото з Пугачовою: вона була у нього на сповіді 16 років тому

Алла Пугачова побувала у Києво-Печерській Лаврі у 2009 році

Митрополит Православної церкви України Олександр Драбинко опублікував у своєму Facebook спільне фото з російською та радянською співачкою Аллою Пугачовою. Відомо, що примадонна була у Києво-Печерській Лаврі у 2009 році і сповідалася митрополиту Олександру під час відвідин монастиря.

На фотографії Олександр Драбинко та Алла Пугачова зняті на вулиці, мабуть під час прогулянки територією Києво-Печерської Лаври. Співачка одягнена в чорне вбрання з таким же чорним капелюхом на голові. Відомо, що саме митрополиту Олександру висповідалася примадонна, будучи у Лаврі, а також прийняла від нього архіпастирське благословення.

Цей візит до святині Алли Пугачової відбувся 25 квітня 2009 року. Тоді артистка була з концертом у Києві у рамках свого прощального гастрольного туру "Сни про кохання". До речі, під час свого візиту до Лаври Алла Борисівна зустрілася також з тодішнім Предстоятелем Української Православної Церкви Блаженнішим Митрополитом Київським та всієї України Володимиром.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни в Україні Алла Пугачова виїхала з Росії разом із чоловіком Максимом Галкіним та їхніми двома дітьми. Співачка не дуже публічно, але все ж таки підтримує Україну. Також вона підтримує свого чоловіка Максима Галкіна, який відкрито говорить про путінську агресію в Україні та підтримує український народ.

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