Лукашенко розповів, через скільки років чекає на Україну в "новому СРСР"

Україна може стати частиною "союзної держави" у наступні 15 років, каже самопроголошений глава Білорусі.

Невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко дав свій прогноз щодо майбутнього складу "союзної держави", яку він уже раніше називав новою версією СРСР.

Про це він розповів в інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

За його словами, зараз у його складі крім Росії вже знаходиться Білорусь. Крім того, він назвав нещодавні протести в Казахстані, які були пригнічені після введення туди сил ОДКБ "хорошим уроком" для країни.

Також Лукашенко висловив переконання, що у більш довгостроковій перспективі до складу "нового СРСР" також увійде й Україна, що може статися вже протягом наступних 15 років.

"Упевнений, що там буде Україна, якщо ми не наробимо помилок", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко вже відзначився низкою висловлювань щодо України, наприклад, він погрожував повернути Україну в "лоно слов’янства" і навіть обіцяв звернути її у "свою віру".

Крім того, він висловлював думку, що у разі початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, ЗСУ будуть розбиті "за 3-4 дні" і натякав на те, що Білорусь у цьому випадку теж "не залишиться осторонь".