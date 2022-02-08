У Путина сложности в Беларуси: что затеял Лукашенко и зачем ему конфликт с Зеленским

Кремль будет пытаться спровоцировать разрыв украинско-белорусских экономических связей

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко в последнее время делает не просто жесткие, но и откровенно хамские выпады в адрес Украины и украинского руководства. Так, в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву он пригрозил Украине отключением поставок электричества и горюче-смазочных материалов.

Тогда же Лукашенко грубо высказался об украинском президенте Владимире Зеленском.

Всё это происходит на фоне возросшей, по мнению военных экспертов, угрозы удара по Украине со стороны Беларуси.

Существует ли такая угроза и почему Лукашенко всё чаще прибегает к антиукраинской риторике? Об этом "Телеграф" побеседовал с экспертом программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игарем Тышкевичем.

Лукашенко не подходят ни война, ни мир

– С чем связаны участившиеся выпады со стороны Лукашенко в адрес Украины и ее руководства?

– Политический конфликт между Киевом и Минском идет достаточно давно. И тут накладывается с одной стороны политическое противостояние, связанное с белорусским кризисом после выборов в августе 2020 года. С другой – личностные отношения Лукашенко и Зеленского. С обеих сторон были всякого рода колкие заявления и советы. С украинской – о самопровозглашенном президенте, о диктаторе, неразумной политике. С белорусской – свои "ответки". Повторять их не хочу, чтобы никого не обижать.

– Почему именно сейчас антиукраинская риторика Лукашенко ужесточилась?

– Тут стоит отметить ряд факторов. Первое – в Беларуси идет кампания подготовки голосования на референдуме за обновленную Конституцию. А с 2014 года во время каждой электоральной кампании в Беларуси украинский кризис используется в качестве негативного примера. И поэтому поводу определенная доля истерии, обвинений должна была появиться.

Вторая составляющая – глобальное противостояние. Российско-американское, РФ-НАТО. Идет подготовка к очередным переговорам, новое повышение ставок. И Лукашенко пытается играть на теме войны, теме угрозы. При этом сама война ему не выгодна, замирение ему не выгодно. В отличие от обмена резкостями, громкими заявлениям. То есть, Лукашенко выгодно говорить о войне, об угрозах.

Учитывая, что Украина – одна из центральных тем переговоров между Вашингтоном и Москвой, вполне логично, с точки зрения Лукашенко, говорить, в том числе, об украинской тематике.

И третья составляющая – фактор самого Соловьева, который брал интервью.

– Что это значит?

– Соловьев – весьма талантливый (в этом не откажешь) пропагандист. А Лукашенко, когда говорит не по бумажке, склонен к резонансным заявлениям, которые зачастую не имеют отношения к реальности. Давайте вспомним, как активно Россия, начиная с 2020 года, толкала Лукашенко на украинскую тему. Вопросы полетов "Белавиа" в Крым, вопросы из разряда – чей Крым, вопросы о так называемых "ДНР" и "ЛНР", и так далее. Причем Лукашенко сам часто, своим заявлениями, игрой на российском поле, дает для этого основания. К примеру, когда он заявил, что Путин полетел в Крым, а его не позвал, Соловьев тогда довольно резко отметил: слова – одно, а дела – другое. И, мол, надо Лукашенко вытягивать на дела…

А в данном случае Соловьев, если смотреть интервью, активно подталкивал Лукашенко к нужным ему (Соловьеву) формулировкам, которые были бы неприятны для украинского руководства. Когда журналист во время беседы раз за разом говорит "в Киеве засели фашисты, которые не дружат с головой", собеседник рано или поздно подобные формулировки может повторить.

Читайте также: Категория Общество В Беларуси призвали разнести Киев ядерными ракетами: в сети негодуют Известный пропагандист заявил, что Киев якобы превратится в "выжженную землю, где поставят 300-метровую статую Путина"

– Зачем Соловьеву выводить Лукашенко именно на такую тематику?

– С одно стороны, ему это важно лично. Для раскрутки программы. Тема-то "хорошо продается". С другой – такова сейчас общая российская политика. Если посмотреть на формат сотрудничества Беларуси и Украины по состоянию на сегодня, мы видим глубочайший политический конфликт, личностное невосприятие Зеленского и Лукашенко. И есть экономический блок, который стороны старательно выводят из-под политического удара.

Для Беларуси украинский рынок – это возможность сбалансировать влияние России. Для Украины белорусские поставки и белорусский рынок – тоже определенный ресурс, который нужен здесь и сейчас. А вот для России разрыв экономических отношений Беларуси и Украины – это краткосрочное их ослабление. И там, и там РФ имеет свои интересы. Соответственно, с точки зрения Москвы, вполне логично сделать так, чтобы официальный Киев и официальный Минск столкнулись лбами.

Лукашенко хочет выглядеть более русским, чем Путин

– На какую аудиторию направлены, прежде всего, антиукраинские заявления Лукашенко?

– Целевых групп две. С одной стороны – белорусское население, с другой – население РФ, российские политические элиты. Лукашенко пытается в российском информационном поле демонстрировать, что он едва ли не более русский, чем сам Путин. Считая, что таким образом создает что-то вроде ментального барьера против того, чтобы Россия решила "проблему Лукашенко" раз и навсегда. Потому что РФ сейчас – едва ли не единственная сила, которая может влиять на ситуацию во внутренней политике Беларуси. Лукашенко этого боится. И пытается, как в боксе, "обнять" более сильного противника, повиснуть на нем. Поэтому заявления в российском ключе из его уст вполне прогнозируемы. Особенно в условиях общей неустойчивости власти Лукашенко.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Лукашенко разошелся не зря, да и оружие для уличных боев нам везут не просто так Главный редактор издания "Апостроф" Денис Попович проанализировал заявления западных СМИ о вероятном вторжении России в Украину и указал на несколько важных нюансов.

– Можно ли говорить, что официальный Минск сейчас полностью подконтролен Москве?

– По состоянию на сегодня – нет. Простой пример. Из разряда войны и разговоров о войне. Россия очень хочет иметь военную базу в Беларуси. На данный момент там есть два российских военных объекта. Это 43-й узел связи военно-морского флота России "Вилейка" (радиостанция "Антей") и радиолокационная станция "Волга" дециметрового диапазона (узел "Барановичи") в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении. Но они не имеют статуса экстерриториальных. Там, даже по административным правонарушениям, расследует дела белорусская милиция, принимает решение белорусский суд. Я не говорю уже о внешней охране. Есть учебно-боевые центры, но они не имеют статус экстерриториальных. Это российские военные спецы с техникой, приданные к белорусским частям.

То есть, даже в формате создание военной базы Россия пока не продвинулась в Беларуси.

При этом, безусловно, Беларусь сейчас чрезвычайно сильно зависима от РФ. Та пытается усилить свое влияние. Но полной подконтрольности пока нет.

Лукашенко сильно потерял в субъектности, по сравнению с 2020 годом. Но чтобы понять ситуацию, не следует забывать, что Лукашенко – это диктатор. Если мягче – авторитарный руководитель. А автократ не любит делиться властью. Ни с кем. Будь то внутренняя оппозиция, будь то внешние игроки. Для Лукашенко одинаково больно разделить власть как с условной демократической оппозицией в Беларуси, так и с условным Путиным. И то, и другое для него – не приемлемо. Потому что он считает, что власть должна быть только его.

Путин будет создать провокации на белорусско-украинском направлении

– Существует ли угроза, что Путин руками Лукашенко спровоцирует конфликт, который может стать поводом для вторжения в Украину?

– Путин не попытается это сделать именно так. Но он будет создать провокации на белорусско-украинском направлении, которые могут послужить поводом для разрыва экономических отношений между Киевом и Минском. И это может быть что угодно. Конфликт на границе, арест белорусских товаров и так далее.

– Заявление Лукашенко о выдаче оружия сотрудникам МЧС стоит расценивать как нечто угрожающее?

– Отнюдь. Само решение о расширении перечня представителей силовых структур, которым будет выдаваться оружие, принято около года назад. Сейчас Лукашенко просто заявил об этом в интервью Соловьеву. Для тех, кто интересуется белорусской ситуацией, ничего экстраординарного не произошло. Использовать МЧС для охраны, обороны разных объектов было одной из мер, в том числе, по развитию механизма территориальной обороны. Кроме того, оружие уже практически год как разрешено выдавать представителям частных, скажем так, охранных компаний. Фактически создана такая ЧВК в Беларуси.

Напомним, непризнанный мировым сообществом президент Беларуси дал свой прогноз относительно будущего состава "союзного государства" и считает, что в нем будет и Украина.

Кроме того, Лукашенко высказывал мнение, что в случае начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, ВСУ будут разбиты "за 3-4 дня" и намекал на то, что Беларусь в этом случае тоже "не останется в стороне".