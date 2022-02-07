Лукашенко пригрозил Украине не только оружием: тревожное заявление

Самопровозглашенный глава Беларуси вновь начал угрожать Украине

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Украине отключением поставок электричества и горюче-смазочных материалов.

Об это он рассказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия отрежут все поставки ГСМ и электроэнергии в Украину в случае, если та предпримет силовые попытки вернуть ОРДЛО под свой контроль, либо же вступит в военное противостояние с Москвой.

Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года Украина возобновила поставки электричества из Беларуси сначала в рамках договора об аварийной помощи, а затем в рамках заключенных контрактов.

Напомним, Лукашенко в последнее время все чаще допускает агрессивную риторику в сторону Украины. Например, он грозился вернуть Украину в "лоно славянства" и даже обещал обратить ее в "свою веру".

Кроме того, он высказывал мнение, что в случае начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, ВСУ будут разбиты "за 3-4 дня" и намекал на то, что Беларусь в этом случае тоже "не останется в стороне".

В настоящее время в Беларуси проходят военные учения с привлечением российских войск, в ходе которых отрабатывается "защита южной границы". В рамках учений вооруженные силы были переброшены на полигоны, расположенные лишь в 50 километрах от Украины.