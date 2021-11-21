Укр

Беларусь возобновила подачу электричества в Украину

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ЛЭП Новость обновлена 21 ноября 2021, 16:35
ЛЭП

Подача осуществляется в рамках ноябрьского контракта.

С 21 ноября Беларусь после возобновления работы первого энергоблока БелАЭС возобновила подачу электроэнергии в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Беларуси в Телеграм.

"Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом", — говорится в сообщении.

Эти данные подтверждает пресс-служба Укрэнерго, в данных которого указано, что из соседней страны в Украину поступает 415 МВт электричества.

Кроме того, указывается, что импорт энергии осуществляется также из Словакии, из которой поступает 121 МВт.

Как сообщалось ранее, отключение поставок электроэнергии из Беларуси произошло 17 ноября. Тогда о причинах такого решения не сообщалось, однако параллельно с этим появилась информация об отключении блока БелАЭС из-за срабатывания автоматики.

19 ноября блок был вновь запущен, в руководстве страны причиной отключения назвали "некорректный сигнал", который привел к срабатыванию автоматического отключения. После всех полагающихся проверок и диагностики, проблем выявлено не было и системы были вновь запущены.

Напомним, несмотря на заявления политиков о том, что поставок электричества из Беларуси не будет, это все же произошло. 2 ноября в Украину началась подача в рамках договора об аварийной помощи, а 6 ноября импорт начался в рамках контракта, который, как ожидается, будет действовать на протяжении ноября.

Впрочем, уже 8 ноября "Белэнерго" предупредило рынок, что поставки электричества в Украину сворачиваются.

Теги:
#Украина #Беларусь #Электроэнергия
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