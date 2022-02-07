Лукашенко пригрозив Україні не лише зброєю: тривожна заява

Самопроголошений глава Білорусі знову почав загрожувати Україні

Невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Україні відключенням постачання електрики та паливно-мастильних матеріалів.

Про це він розповів в інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія відріжуть усі постачання ПММ та електроенергії в Україну у разі, якщо та зробить силові спроби повернути ОРДЛО під свій контроль, або вступить у військове протистояння з Москвою.

Як повідомлялося раніше, у листопаді минулого року Україна відновила постачання електрики з Білорусі спочатку в рамках договору про аварійну допомогу, а потім у рамках укладених контрактів.

Нагадаємо, Лукашенко останнім часом все частіше припускає агресивну риторику у бік України. Наприклад, він погрожував повернути Україну в "лоно слов’янства" і навіть обіцяв звернути її у "свою віру".

Крім того, він висловлював думку, що у разі початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, ЗСУ будуть розбиті "за 3-4 дні" і натякав на те, що Білорусь у цьому випадку теж "не залишиться осторонь".

Нині у Білорусі проходять військові навчання із залученням російських військ, під час яких відпрацьовується "захист південного кордону". В рамках навчань збройні сили були перекинуті на полігони, розташовані лише за 50 кілометрів від України.