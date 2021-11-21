Білорусь відновила подачу електрики в Україну

Подання здійснюється у рамках листопадового контракту.

З 21 листопада Білорусь після поновлення роботи першого енергоблоку БілАЕС відновила подачу електроенергії в Україну.

Про це повідомила пресслужба Міненерго Білорусі у Телеграм.

"Експорт здійснюється відповідно до підписаного на листопад контракту", — йдеться в повідомленні.

Ці дані підтверджує пресслужба Укренерго, в даних якого зазначено, що із сусідньої країни в Україну надходить 415 МВт електрики.

Крім того, зазначається, що імпорт енергії здійснюється також зі Словаччини, з якої надходить 121 МВт.

Як повідомлялося раніше, відключення постачання електроенергії з Білорусі сталося 17 листопада. Тоді про причини такого рішення не повідомлялося, проте паралельно із цим з’явилася інформація про відключення блоку БелАЕС через спрацювання автоматики.

19 листопада блок знову запущено, у керівництві країни причиною відключення назвали "некоректний сигнал", який призвів до спрацювання автоматичного відключення. Після всіх належних перевірок і діагностики проблем виявлено не було і системи були знову запущені.

Нагадаємо, попри заяви політиків про те, що постачання електрики з Білорусі не буде, це все ж таки сталося. 2 листопада в Україну розпочалося подання в рамках договору про аварійну допомогу, а 6 листопада імпорт розпочався в рамках контракту, який, як очікується, діятиме упродовж листопада.

Втім, вже 8 листопада "Біленерго" попередило ринок, що постачання електрики в Україну згортається.