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Білорусь відключить подачу електрики Україні: подробиці

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ЛЕП Новина оновлена 17 листопада 2021, 17:43
ЛЕП

Відключення відбудеться найближчим часом.

У Білорусі озвучили дату раніше анонсованої зупинки постачання електроенергії в Україну.

Як повідомляє "Інтерфакс-Захід" з посиланням на дані Міненерго країни, відключення відбудеться вже у четвер, 18 листопада.

У інформації відомства не зазначено, чому постачання буде зупинено, але там зазначили, що надалі питання подачі електрики буде розглянуто "з урахуванням технічних можливостей" Білорусі.

Повідомляється, що припинення постачання буде здійснено відповідно до механізмів, передбачених у комерційних контрактах.

Водночас згідно з заявою Міненерго Білорусі, близько 10.30 відбулося спрацювання автоматики на першому енергоблоці БелАЕС, яка відключила його від мережі.

Фахівці проводять аналіз причин того, що сталося, та проводять діагностику систем.

"Радіаційне тло на АЕС та в зоні спостереження в нормі", — сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 2 листопада в Україну почала надходити енергія з Білорусі у рамках договору про аварійну допомогу. А вже 6 листопада стало відомо, що Міненерго країни відновило подачу електрики в Україну в рамках підписаного контракту. Очікувалося, що вони будуть здійснюватися протягом листопада.

Теги:
#Україна #Білорусь #Електроенергія
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