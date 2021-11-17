Беларусь отключит подачу электричества Украине: подробности
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Отключение произойдет в самое ближайшее время.
В Беларуси озвучили дату ранее анонсированной остановки поставок электроэнергии в Украину.
Как сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на данные Минэнерго страны, отключение произойдет уже в четверг, 18 ноября.
В информации ведомства не указано, почему поставки будут остановлены, но там отметили, что в дальнейшем вопрос подачи электричества будет рассмотрен "с учетом технических возможностей" Беларуси.
Сообщается, что прекращение поставок будет осуществлено в соответствии с механизмами, предусмотренными в коммерческих контрактах.
Вместе с тем, согласно заявлению Минэнерго Беларуси, около 10:30 произошло срабатывание автоматики на первом энергоблоке БелАЭС, которая отключила его от сети.
Специалисты проводят анализ причин случившегося и проводят диагностику систем.
"Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме", — сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 2 ноября в Украину начала поступать энергия из Беларуси в рамках договора об аварийной помощи. А уже 6 ноября стало известно о том, что Минэнерго страны возобновило подачу электричества в Украину в рамках подписанного контракта. Ожидалось, что они будут осуществляться в течение ноября.
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