Укр

Беларусь отключит подачу электричества Украине: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
225
ЛЭП
ЛЭП

Отключение произойдет в самое ближайшее время.

В Беларуси озвучили дату ранее анонсированной остановки поставок электроэнергии в Украину.

Как сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на данные Минэнерго страны, отключение произойдет уже в четверг, 18 ноября.

В информации ведомства не указано, почему поставки будут остановлены, но там отметили, что в дальнейшем вопрос подачи электричества будет рассмотрен "с учетом технических возможностей" Беларуси.

Сообщается, что прекращение поставок будет осуществлено в соответствии с механизмами, предусмотренными в коммерческих контрактах.

Вместе с тем, согласно заявлению Минэнерго Беларуси, около 10:30 произошло срабатывание автоматики на первом энергоблоке БелАЭС, которая отключила его от сети.

Специалисты проводят анализ причин случившегося и проводят диагностику систем.

"Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме", — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 2 ноября в Украину начала поступать энергия из Беларуси в рамках договора об аварийной помощи. А уже 6 ноября стало известно о том, что Минэнерго страны возобновило подачу электричества в Украину в рамках подписанного контракта. Ожидалось, что они будут осуществляться в течение ноября.

Теги:
#Украина #Беларусь #Электроэнергия
Украинским разведчикам удалось завербовать "крота" в ГУР ГШ РФ
Политика
Украинская разведка внедрила "крота" в ГРУ России: детали спецоперации
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинским разведчикам удалось завербовать "крота" в ГУР ГШ РФ
Украинская разведка внедрила "крота" в ГРУ России: детали спецоперации
Дата публикации
Категория
Владимир Путин и Сергей Шойгу
Путин на грани истерики: зачем РФ скапливает войска на границе с Украиной
Дата публикации
Категория
Украинцы могут узнать о пунктах вакцинации в режиме "онлайн"
Где в Украине вакцинируют от коронавируса: появилась карта с наличием прививок в реальном времени
Дата публикации
Категория
На учебу выйдут учащиеся всех классов
Дистанционка закончилась: в Киеве и Львове школьников возвращают за парты
Дата публикации
Категория
Игры плей-офф пройдут в марте следующего года
Шансы сборной Украины пробиться на ЧМ-2022 по футболу: худший и лучший расклады накануне плей-офф