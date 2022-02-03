"Український безпілотник" у Білорусі виявився фальшивкою: детальний розбір у мережі

Різниця між безпілотниками дуже помітна під час ретельного розгляду.

У Білорусі в четвер, 3 лютого, заявили, що змогли "посадити" нібито український безпілотник Spectator,а тому навіть викликали на розмову посла України. Однак при ретельному розгляді стає зрозумілим, що апарат не є "Спектатором"

На різницю між українськими безпілотниками та "збитим" у Білорусі вказав блогер Олександр Коваленко (Злий Одесит).

Він нагадав, що українська сторона відкидає звинувачення Мінська, але не став акцентувати на політичному контексті, який сприяв появі цього фейку.

"Безпілотники між собою мають лише віддалену схожість і за більш детального розгляду, стає очевидним, що білоруський фейк – це не Spectator", — повідомив він.

Зокрема він наголосив на тому, що в БПЛА можна помітити відмінності, якщо звернути увагу на:

накладку за гвинтом у "збитому" БПЛА, нічого подібного в Spectator немає; кріплення крил зовсім не схоже на український безпілотник; хвіст БПЛА відрізняється як формою, так і виконанням.

"Збитий" у Білорусі БПЛА

Той самий апарат з іншого ракурсу

БПЛА Spectator

БПЛА Spectator з іншого ракурсу

Блогер зазначає, що після вкидання в Білорусі, мабуть, зрозуміли, що схибили, а тому й самі відмовилися від версії про те, що "посаджений" був саме Spectator і стали стверджувати, що нібито насправді це UJ-22 "Укрджет".

Проте, зазначає Коваленко, різниця між ними ще помітніша.

Блогер не виключив, що до Білорусі могли потрапити залишки БПЛА Spectator із Росії, а туди їх могли передати бойовики ОРДЛО. У такому разі, відмінності між оригінальною конструкцією і тим, що показали пропагандисти, можна пояснити тривалим ремонтом і спробами надати літальному апарату більш-менш осудний вигляд.

Як повідомлялося раніше, 3 лютого міністр оборони України Олексій Рєзніков анонсував початок будівництва заводу з виробництва БПЛА Bayraktar, які раніше закуповувалися у Туреччини.